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逾半世紀...總統府前介壽公園整建啟動 將成博愛特區歷史新亮點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
總統府前介壽公園準備整建。記者曾吉松／攝影。報系資料照
總統府前介壽公園準備整建。記者曾吉松／攝影。報系資料照

位於總統府前、凱道旁的介壽公園，已逾50餘年歷史，園內設施老舊，遇豪大雨常積淹水，北市公園處推動整建計畫，近期正辦理互動式設計工作坊，傾聽民眾需求，透過互動討論獲得反饋意見。北市公園處表示，未來施工目標，將以改善積淹水「重組公園DNA」構築府前新花園。

介壽公園基地自民國40年代興建為三軍球場，50年代林森銅像落成，60年代整併北一女籃場納入公園一部分，90年代完成228歷史紀念碑等，公園內的設施，擁有豐富的歷史脈絡，有如近代史的篇章，加上位於台北城內博愛特區，周邊有重要歷史建築和行政機關，擁有濃厚的人文歷史底蘊。

北市公園處指出，這次整建設計的工作坊團隊，近年曾獲得無數獎項專業景觀公司擔任，並邀輔仁大學講師郭廣賢擔任觀察老師，互動式工作坊團隊，帶領民眾逐步解析公園現況，聆聽各年齡層使用需求，採「KJ歸納法」讓參與民眾提出想法。

公園處表示，透過現況分析、情境圖片挑選等，討論提出保留歷史物件，增設解說設備，另也保留既有大樹，同時增加公園綠化面積，確保公園乾淨明亮及使用安全便利性等。此外，公園基地下方停管處若新建地下停車場後，新工處、捷運局打通地下連通道、無障礙通行空間設施等，也是工作坊討論熱門話題之一。

建國里長許瀞尹表示，介壽公園是「中正紀念堂-總統府」觀光廊帶的中繼休憩點，也是博愛特區重要的綠地公園，透過互動式工作坊討論，期盼未來公園整建，能延續原有歷史與強化公園保水等多樣化功能，以及地下停車場新建改善博愛特區停車問題，成為總統府前新花園、新地標。

總統府 北市

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