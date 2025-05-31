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世壯運閉幕表演消音引眾怒 新北文化局：是邀大家一起喊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2025世壯運閉幕典禮昨天在新北美術館外舉辦。本報資料照
2025世壯運閉幕典禮昨天在新北美術館外舉辦。本報資料照

2025世壯運閉幕典禮昨天在新北美術館外舉辦，而有網友質疑，演出過程中，把歌曲原有的「台灣」消音，連大螢幕上的字幕都被改掉，批評台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜在世壯運直接公然搞言論審查。新北市文化局回應，並非如此，是將歌詞改為世壯運口號，邀請大家一起吶喊。

昨日由新北市主辦的世壯運閉幕典禮，表演由味全龍啦啦隊、輔大啦啦隊共同演出玖壹壹的「世界都看見」，其中歌詞「我台灣來欸」，卻遭質疑，在演出當下遭到同步靜音，無論現場或轉播皆被消音，引發輿論譁然。外界質疑主辦單位是否刻意規避「台灣」兩字。

新北市議員黃淑君在臉書分享相關畫面，她批評，以為是轉播刪除，結果現場真的被刪除，歌詞中有一句「我台灣來欸」，在世界都看見之前，直接被消音，現場歌詞直接刪除，請問有什麼好刪除的？

市議員顏蔚慈質疑，難道新北市不能說出台灣兩個字嗎？日前在議會，侯友宜市長才高喊別讓政治影響世壯運。結果整場國際賽事，新北不但毫無聲量、淪為台北市的出包陪襯。還自我審查自我矮化，連「台灣」兩個字都不敢說，刻意自降國格，丟臉至極。

文化局表示，閉幕式的表演設計都採取多元規畫，充分融入台灣元素，包括台語歌曲、舞龍舞獅等傳統文化展演，展現本土特色，讓來自世界各地的選手都能感受台灣的熱情與創意。

文化局表示，啦啦隊組曲的編排同樣秉持這個理念，從音樂到口號皆經過全新改編與融合，因為選手來自各國，希望來自各國選手認識台灣文化，也一同參與。比如大家熟悉的「台灣尚勇」，改成世壯運口號，「我台灣來的」這一句改「阮作伙來欸」，是邀請大家一起吶喊，展現跨國界交流的賽會精神，體現「We are the World」的賽會精神。

文化局 口號 世壯運

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