日頭赤炎炎 北市明啟動高溫戶外作業專案勞檢

為了預防勞工在酷熱的天氣下從事戶外作業，出現熱中暑等職業災害，臺北市勞動檢查處自6月1日起，將啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，針對高風險行業加強查核，督促雇主落實各項預防措施，確保勞工在高溫環境下也能安心工作。

日頭赤炎炎，把台灣曬成了一顆紅通通的「夯番薯」！臺北市長蔣萬安日前指出，全球在過去一百年氣溫上升約1.2度，但臺北市的升幅卻高達1.8度，夏季平均氣溫甚至來到驚人的37.8度，應積極面對極端氣候帶來的災害風險。

臺北市勞動局長王秋冬表示，從營造工地、外送物流、吊籠高空作業，到舉牌、園藝、道路維修等，許多戶外工作者長時間曝曬在陽光下，是熱疾病的高風險族群。勞檢處將持續針對這些行業加強稽查，包括：作業環境是否設有遮蔭與通風，是否提供足量的飲用水或鹽水，雇主是否依據氣溫調整工作時間與強度，並注意勞工作業前與作業中的身體狀況。此外，也會檢視事業單位是否有落實教育宣導、健康管理、應變處理機制等必要配套。

他強調，若雇主未落實相關防護措施，導致勞工發生熱疾病，將依《職業安全衛生法》處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若經限期通知改善後仍未改善者，則將再罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

王秋冬也提醒雇主，應參照勞動部於112年6月修訂的《高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引》，妥善規劃防暑措施；同時可多加利用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，透過即時氣象數據掌握現場熱指數，系統亦會提供對應的管理建議、急救方式與鄰近醫療機構資訊，協助第一線主管與勞工及時應對。他最後呼籲，夏季不僅熱危害風險高，感電、墜落等其他職業災害也有增加趨勢，盼各事業單位全面提高警覺、落實安全管理