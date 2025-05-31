世壯運閉幕「台灣」被消音 侯友宜：我在台上就講台灣

2025雙北世界壯年運動會昨天閉幕，綠營民代質疑有歌曲歌詞「我台灣來欸」被消音。新北市長侯友宜今天表示，昨天的閉幕典禮他在台上就講了「這一次能夠圓滿順利，讓世界看到台灣的溫暖和實力」，這次閉幕表演融入很多台灣文化，以及愛好運動的精神，這就是台灣精神。

侯友宜說，這一次比賽圓滿、順利，讓世界看到台灣的溫暖和實力，尤其整個閉幕過程中，全世界參與的選手們，每個人都興高采烈，非常開心享受閉幕表演活動，尤其表演過程中，可看到很多的台灣文化，有舞獅、舞龍也有台語歌曲，「大家是充滿著喜悅，就是我們台灣的精神」。

對監察院公務車濫用問題，侯友宜說，公務車使用有規定，一定要按照規定來辦，任何人都要嚴以律己，把它呈現出來接受人民的檢驗，監察院也不例外，應該把這個案子清楚調查跟對外說明。

另侯友宜與國民黨立委洪孟楷共掛反霸看板，被霸團質疑行政不中立，侯友宜回應說，這一切都是按照規定來走，新北市立委都很認真打拚「立委們加油」。