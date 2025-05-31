營造「月經友善空間」提供生理用品 北市親子館、區公所優先做

不少女性外出時「經期突來」卻無法即時取得生理用品，台北市議員林亮君指出，目前北市僅有少部分的公營場館有提供生理用品的友善服務，市府應全面盤點北市為民服務機關與公營場所，準備生理用品，供有需要的民眾索取。北市府承諾，將利用1個月的時間，盤點可提供服務的場所。

根據推動月經平權議題的小紅帽協會「台灣月經經驗大調查」全台有超過一半的人曾經歷外出時突然遇到月經來潮，附近卻沒有取用生理用品的管道；更是有將近9成的人，曾向他人借用生理用品。

林亮君指出，女性月經來潮時除了需要使用生理用品，也可能面臨各種身體不適與不便，而「月經友善空間」就是在空間中考量月經來潮者的不同需求，提供相關服務，達到平權與友善。

林亮君說，北市府應統整轄下為民服務機關、公營場所，提供多元的生理用品供有需要的民眾索取，希望台北市能增加更多的月經友善空間，讓市民朋友在外時可以很放心，由公而私地帶動更多民間單位投入友善空間的行列。

由於目前台北市僅有少部分的公營場館、為民服務機關與行政法人有提供生理用品與友善服務。對此，北市府表示，會先利用1個月的時間，由各局處盤點，那些場所可以先做。

北市府表示，例如親子館，北市總共有13處，其實有2家已經有在做，每一個親子館未來應該都應該可以提供服務；另外，目前各區公所，大安區也有做，其他12個行政區也都可以，還有各局處轄管的公有場地，也可以提供服務，將進行盤點。