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北市曾爆發「吉祥物之亂」 一度有36隻最終整併成這隻

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府舉辦「中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動」時，吉祥物壯寶、熊讚雙寶都出席。本報資料照
台北市政府舉辦「中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動」時，吉祥物壯寶、熊讚雙寶都出席。本報資料照

台北市曾發生「吉祥物之亂」一度有15個局處共36隻吉祥物，大多沒沒無聞，前市長柯文哲任內整併，最終由2017年世大運吉祥物「熊讚」升格成北市官方吉祥物。

但「熊讚」日子也沒過得好，過去曾被議員批評太懶、過太爽、錢賺太少，身為台北市親善大使，一年花預算1千萬，是個貼錢貨。近年逐漸走出「黑暗期」，支援各種大型活動，還與世壯運吉祥物「壯寶」同框宣傳。

2025雙北世壯運「壯寶」意外爆紅，過去北市大型賽事活動也有吉祥物，例如2009年台北聽奧吉祥物「蛙兒」、2010年台北國際花卉博覽會「季節精靈」與「花卉精靈」等，2017世大運「金牌熊讚」，如今轉型是北市府的城市吉祥物「熊讚」。

北市觀傳局指出，台北市吉祥物「熊讚」過去每年的預算，大約都在1千萬元左右，今年的預算也為1000萬元，主要用於社群維運、品牌推廣、參與及執行包含弱勢及社會關懷、校園及兒童福利、環境與生態保育、城市交流、市政行銷與觀光推廣、體育與文化推廣等活動。

不過，「熊讚」也漸漸走出黑暗期，觀傳局指出，今年以來，「熊讚」已出席春節走春、台北燈節、花伴野餐，台北、台中及高雄旅展，並參與2025雙北世界壯年運動會應援等多項市政與推廣活動，積極展現城市運動健康形象與親和力。

2009台北聽障奧運將台灣特有種「台北樹蛙」作為吉祥物，取名「蛙兒」。本報系資料照。
2009台北聽障奧運將台灣特有種「台北樹蛙」作為吉祥物，取名「蛙兒」。本報系資料照。
2009台北聽障奧運將台灣特有種「台北樹蛙」作為吉祥物，取名「蛙兒」。本報系資料照／記者侯永全攝影
2009台北聽障奧運將台灣特有種「台北樹蛙」作為吉祥物，取名「蛙兒」。本報系資料照／記者侯永全攝影
北市府吉祥物「熊讚」曾被觀傳局安排「通告」，以熊讚熱氣球快閃宜蘭冬山。圖／台北市觀傳局提供
北市府吉祥物「熊讚」曾被觀傳局安排「通告」，以熊讚熱氣球快閃宜蘭冬山。圖／台北市觀傳局提供
2010年台北國際花卉博覽會的吉祥物。本報系資料照。
2010年台北國際花卉博覽會的吉祥物。本報系資料照。
台北市吉祥物「熊讚」平時會出席北市府各大活動。本報系資料照。
台北市吉祥物「熊讚」平時會出席北市府各大活動。本報系資料照。
台北市吉祥物「熊讚」2023年曾現身台北市議會接受議員質詢。本報系資料照。
台北市吉祥物「熊讚」2023年曾現身台北市議會接受議員質詢。本報系資料照。

吉祥物 北市府 世大運

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