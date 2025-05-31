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北市曾爆發「吉祥物之亂」 一度有36隻最終整併成這隻
台北市曾發生「吉祥物之亂」一度有15個局處共36隻吉祥物，大多沒沒無聞，前市長柯文哲任內整併，最終由2017年世大運吉祥物「熊讚」升格成北市官方吉祥物。
但「熊讚」日子也沒過得好，過去曾被議員批評太懶、過太爽、錢賺太少，身為台北市親善大使，一年花預算1千萬，是個貼錢貨。近年逐漸走出「黑暗期」，支援各種大型活動，還與世壯運吉祥物「壯寶」同框宣傳。
2025雙北世壯運「壯寶」意外爆紅，過去北市大型賽事活動也有吉祥物，例如2009年台北聽奧吉祥物「蛙兒」、2010年台北國際花卉博覽會「季節精靈」與「花卉精靈」等，2017世大運「金牌熊讚」，如今轉型是北市府的城市吉祥物「熊讚」。
北市觀傳局指出，台北市吉祥物「熊讚」過去每年的預算，大約都在1千萬元左右，今年的預算也為1000萬元，主要用於社群維運、品牌推廣、參與及執行包含弱勢及社會關懷、校園及兒童福利、環境與生態保育、城市交流、市政行銷與觀光推廣、體育與文化推廣等活動。
不過，「熊讚」也漸漸走出黑暗期，觀傳局指出，今年以來，「熊讚」已出席春節走春、台北燈節、花伴野餐，台北、台中及高雄旅展，並參與2025雙北世界壯年運動會應援等多項市政與推廣活動，積極展現城市運動健康形象與親和力。
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