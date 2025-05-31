快訊

MiLB／響尾蛇2A發放林昱珉專屬T恤 台語喊話：毋通放過

獨／三峽大車禍肇事老翁今早死亡 被害者家屬反應曝光

技職新路／遍地直升科大成陷阱？新五專恐釀功能性文盲

台灣黑熊為何成各機關吉祥物？原來當初效法這國家

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
日本九州熊本縣吉祥物「熊本熊」（右）與高雄市吉祥物「高雄熊」（左）有兄弟臉，常為交流場合增添趣味話題。圖／高雄市政府提供
日本九州熊本縣吉祥物「熊本熊」（右）與高雄市吉祥物「高雄熊」（左）有兄弟臉，常為交流場合增添趣味話題。圖／高雄市政府提供

台灣不少可愛吉祥物吸睛，又以「台灣黑熊」最為常見，至少5隻「現役」吉祥物以台灣黑熊為形象，最知名的莫過於台北「熊讚」、觀光署「喔熊」，還有高雄「高雄熊」和台鐵「餐旅熊」。

前觀光局副局長陳淑慧表示，最早使用台灣黑熊為吉祥物是觀光局（現為觀光署），當時看到日本九州吉祥物「熊本熊」大紅，衍生到觀光大使、車站站長、相關商品等，便想到參考熊本熊的行銷作法，以台灣黑熊作為台灣觀光吉祥物，「喔熊」就此誕生。

陳淑慧說，台灣黑熊胸前有白色V字，具有特殊性，目前許多單位都以此為吉祥物，但要回歸核心目的，若要仿傚也一定要做到超越，建立自己無可挑戰的天花板。否則只是炒短線、依樣畫葫蘆，往往畫虎不成反類犬，倒不如找到自己的特色及差異點，在好的內容下，借力使力。

「觀光是團隊作戰、長期布局，一樣的吉祥物可能有不同的市場，不是一套百搭。」陳淑慧建議，各縣市可組成「台灣觀光隊」，每個縣市以台灣黑熊為母體來設計吉祥物分身，對於國際觀光客而言，一看就知道是台灣，才不會因為太多識別、讓國外旅客資訊錯亂。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，吉祥物的特性在於具有吸引力、與一般民眾溝通的能力，能夠帶動活動或城市發展，因此各機關通常會找稀有種或在地動物，如台灣藍雀、台灣黑熊、梅花鹿等，來彰顯特色；不是每一種都適合擬人化，黑熊因本身有四肢且容易擬人化，且胸前「V字」識別度高，就會變成許多單位的首選。

不少吉祥物都是台灣黑熊，是否沒有區別性？劉喜臨認為，此為競合關係，同樣以台灣黑熊作為主體，還是要能跟其他旅遊目的地吉祥物區隔，彰顯各自特色，近年各界吉祥物的設計，會著重在地特色、依據當地需求來發想。

他舉例，台南市吉祥物「魚頭君」，概念源於虱目魚頭是台南市民的早餐或餐點，獨樹一格會加深大家的記憶點，澎湖縣白沙鄉城前社區以蚵仔作為吉祥物「城前鮮蚵」。

他說，原則上，台灣黑熊是台灣的代言人、吉祥物，也可以「全台灣」的角度來思考，只要到海外去宣傳，就會直接聯想到台灣，也是不錯的處理模式。

高雄市吉祥物「高雄熊」現蹤旗津風箏節。圖／高雄市觀光局提供
高雄市吉祥物「高雄熊」現蹤旗津風箏節。圖／高雄市觀光局提供
台鐵吉祥物「餐旅熊」兄妹檔「鐵魯」、「漢娜醬」，曾與台北市吉祥物「熊讚」在台鐵夢工場台北旗艦店合體。圖／台鐵提供
台鐵吉祥物「餐旅熊」兄妹檔「鐵魯」、「漢娜醬」，曾與台北市吉祥物「熊讚」在台鐵夢工場台北旗艦店合體。圖／台鐵提供
台南市吉祥物「魚頭君」迺藍晒圖園區網美照。圖／台南觀旅局提供
台南市吉祥物「魚頭君」迺藍晒圖園區網美照。圖／台南觀旅局提供
韓團Super Junior成員圭賢曾來台，與觀光署「喔熊組長」互動。本報資料照片
韓團Super Junior成員圭賢曾來台，與觀光署「喔熊組長」互動。本報資料照片
台灣觀光代言人「喔熊組長」坐鎮2023泰國春季旅展台灣館。圖／台灣觀光協會提供
台灣觀光代言人「喔熊組長」坐鎮2023泰國春季旅展台灣館。圖／台灣觀光協會提供

熊本熊 吉祥物 台灣黑熊

延伸閱讀

獨／世壯運超人氣吉祥物「壯寶」 即將塵封說再見

大阪世博We TAIWAN啟動LINE帳號 珍奶將合體吉祥物a-We

台中和平裡冷部落小黑熊雕像失竊 警方迅速尋回部落吉祥物

台灣黑熊憨萌？林保署：提高警覺避免人熊衝突

相關新聞

北市曾爆發「吉祥物之亂」 一度有36隻最終整併成這隻

台北市曾發生「吉祥物之亂」一度有15個局處共36隻吉祥物，大多沒沒無聞，前市長柯文哲任內整併，最終由2017年世大運吉祥...

台灣黑熊為何成各機關吉祥物？原來當初效法這國家

台灣不少可愛吉祥物吸睛，又以「台灣黑熊」最為常見，至少5隻「現役」吉祥物以台灣黑熊為形象，最知名的莫過於台北「熊讚」、觀...

「壯寶」要消失了 專家：續留也能創造下個事業巔峰

世壯運落幕後，吉祥物「壯寶」也即將退場，其實在大大小小的賽事活動中，吉祥物通常在活動結束後就被「冷凍」，出路受挑戰。有學...

獨／世壯運超人氣吉祥物「壯寶」 即將塵封說再見

2025雙北世壯運風光落幕，其中超人氣吉祥物「壯寶」周邊商品在賽事期間熱賣，外界期待，賽事落幕後，可以轉型成為新一代雙北...

北市行穿線 擬加強照明157處

北市今年交通安全宣導口號是「我看得見您，您看得見我」，要讓駕駛及行人清楚看見彼此，能夠降低事故率。議員趙怡翔建議，20公...

新北去年上萬件家暴案 挑戰庇護量能

新北近5年親密（伴侶）家暴通報數攀升2成3，去年已達1萬347件，現有庇護家園與自立宿舍卻僅84床，議員質疑數量不足。社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。