台灣黑熊為何成各機關吉祥物？原來當初效法這國家

台灣不少可愛吉祥物吸睛，又以「台灣黑熊」最為常見，至少5隻「現役」吉祥物以台灣黑熊為形象，最知名的莫過於台北「熊讚」、觀光署「喔熊」，還有高雄「高雄熊」和台鐵「餐旅熊」。

前觀光局副局長陳淑慧表示，最早使用台灣黑熊為吉祥物是觀光局（現為觀光署），當時看到日本九州吉祥物「熊本熊」大紅，衍生到觀光大使、車站站長、相關商品等，便想到參考熊本熊的行銷作法，以台灣黑熊作為台灣觀光吉祥物，「喔熊」就此誕生。

陳淑慧說，台灣黑熊胸前有白色V字，具有特殊性，目前許多單位都以此為吉祥物，但要回歸核心目的，若要仿傚也一定要做到超越，建立自己無可挑戰的天花板。否則只是炒短線、依樣畫葫蘆，往往畫虎不成反類犬，倒不如找到自己的特色及差異點，在好的內容下，借力使力。

「觀光是團隊作戰、長期布局，一樣的吉祥物可能有不同的市場，不是一套百搭。」陳淑慧建議，各縣市可組成「台灣觀光隊」，每個縣市以台灣黑熊為母體來設計吉祥物分身，對於國際觀光客而言，一看就知道是台灣，才不會因為太多識別、讓國外旅客資訊錯亂。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，吉祥物的特性在於具有吸引力、與一般民眾溝通的能力，能夠帶動活動或城市發展，因此各機關通常會找稀有種或在地動物，如台灣藍雀、台灣黑熊、梅花鹿等，來彰顯特色；不是每一種都適合擬人化，黑熊因本身有四肢且容易擬人化，且胸前「V字」識別度高，就會變成許多單位的首選。

不少吉祥物都是台灣黑熊，是否沒有區別性？劉喜臨認為，此為競合關係，同樣以台灣黑熊作為主體，還是要能跟其他旅遊目的地吉祥物區隔，彰顯各自特色，近年各界吉祥物的設計，會著重在地特色、依據當地需求來發想。

他舉例，台南市吉祥物「魚頭君」，概念源於虱目魚頭是台南市民的早餐或餐點，獨樹一格會加深大家的記憶點，澎湖縣白沙鄉城前社區以蚵仔作為吉祥物「城前鮮蚵」。