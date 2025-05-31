「壯寶」要消失了 專家：續留也能創造下個事業巔峰

世壯運落幕後，吉祥物「壯寶」也即將退場，其實在大大小小的賽事活動中，吉祥物通常在活動結束後就被「冷凍」，出路受挑戰。有學者認為，吉祥物創造出熱度就該「華麗轉身」，也有專家認為能夠續留，創造下個事業巔峰。

台北教育大學文化創意產業經營學系教授林詠能表示，類似運動賽事或一次性活動的吉祥物IP數量非常多，最主要的功能就是依附在事件本身，目的是要擴大公眾的連結。以世壯運為例，因為體育賽事消費的族群非常窄，透過IP代言將消費族群擴大，引起社會目光，所以這類型的IP目的就是在行銷。

他說，這類型的吉祥物最主要是在賽前與比賽過程當中帶來收入，之後消費者也能夠回想當初賽事的情況等，通常結束後就通常不會帶來收入，「但是在事件中，本身帶來了高潮，那個人覺得後續就不需要太多的推銷。」

林詠能舉例，包含奧運、現正舉辦的萬國博覽會等，過往經驗都能看到結束賽事活動後，公眾關注度就會冷卻，紀念品的銷量下滑、不太值錢，再加上行銷的成本投入，回收也恐不成比例，當然有些會說留到二手市場買賣等，但也並非常態性消費。

林詠能強調，對於這類型的品牌吉祥物，他依舊認為只要能帶動賽前、活動中間熱潮就是很棒的IP，「不需要過度苛求之後還能帶來銷量。」

「台灣熱氣球之母」陳淑慧指出，「現在最麻煩的是，每個人都覺得吉祥物是標配。」各活動得思考到底吉祥物有無需要、能否吸引TA關注，如果只有1、2天，不是長期性，為了吉祥物所做行政作業的前置時間，反而縮短宣傳期及創新的時間。

陳淑慧認為，活動的吉祥物大多是屬於短效型，通常於活動過程中呈現，隨著活動結束，便不太會再出場。但是，如果吉祥物已經創造出屬於知名度，未來不必然只是代表該活動，也可轉換成其他同質性活動或該旅遊目的地的代言人。