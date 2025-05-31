獨／世壯運超人氣吉祥物「壯寶」 即將塵封說再見

2025雙北世壯運風光落幕，其中超人氣吉祥物「壯寶」周邊商品在賽事期間熱賣，外界期待，賽事落幕後，可以轉型成為新一代雙北市共同吉祥物。

但世壯運執委會預計在賽後，陸續撤除壯寶立像，最長僅保留至年底。盛會落幕「壯寶」仍難逃吉祥物宿命，完成階段性任務後「塵封說再見」。

「壯寶」從雙北世壯運開幕倒數前約1個月，除了各大捷運站、學校、公部門等處可見宣傳廣告，周邊商品更是賣到翻，人氣愈來愈紅；統計至5月28日，世壯運周邊商品銷售已近5萬件，銷量表現最佳的前三項商品為壯寶金屬徽章、小壯寶娃娃及在地文化金屬徽章。

其實，壯寶系列商品金屬徽章和娃娃早在開幕前就賣破6500件，世壯運執行委員會不只請廠商補貨，也加碼推抱枕、貼紙等6款新商品。

壯寶的設計，以「北」字為造型、藍色與粉紅色交織，許多民眾看第一眼不覺得亮眼，甚至批很醜，但也愈來愈多人討論「被壯寶燒到」愈看愈可愛，還特別買壯寶娃掛在背包上。

有網友開玩笑說「壯寶」的造型不是「北」而是「共」；配色是雙北專用垃圾袋的顏色，建議世壯運完成任務後，壯寶可轉換身分，繼續留在雙北市。

台北市的吉祥物過去曾爆發「吉祥物之亂」，幾乎每個局各有一隻代表性的吉祥物，2017世大運時，賽事的吉祥物「金牌熊讚」廣為人知，經過多次改版，被嘟嘴、海洋鼻的「海洋熊讚」取代，也是台北市第一個由國際賽事轉身成為城市吉祥物的案例，但「壯寶」成雙北吉祥物已經落空。

世壯運都委會表示，「壯寶」當初設計規畫完成，設計費81萬。世壯運周邊商品共開發三大系列，推出45項不同設計的商品，包括「壯寶系列」21項、「運動休閒系列」17項，以及「紀念商品系列」7項。

因「壯寶」商品目前仍持續販售，銷售額相關數據尚待結算，但執委會人員透露，不只成本打平，「壯寶」不會是賠錢貨，而是會賺錢，也會持續開預購。閉幕前商品因熱銷，也特別推出滿額贈活動、買一送一促銷優惠。

對於「壯寶」賽後的規畫，世壯運執委會表示，賽會期間設置的6座壯寶FRP纖維強化塑膠立像，賽後除保留1座設於台北田徑場持續展示外，移給新北及宜蘭各1座，其餘3座移置至台北市體育場館，包括台北體育館、大安運動中心、網球中心，預計展示至今年底，松菸南向的松鴨與壯寶帆布也會保留至年底。