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北市行穿線 擬加強照明157處

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市新生和平路口在中段加強照明，能清楚看見行人走在行穿線上。記者邱書昱／攝影
北市新生和平路口在中段加強照明，能清楚看見行人走在行穿線上。記者邱書昱／攝影

北市今年交通安全宣導口號是「我看得見您，您看得見我」，要讓駕駛及行人清楚看見彼此，能夠降低事故率。議員趙怡翔建議，20公尺以上行穿線，都要加強照明。北市交通局已評估157處，工務局預計明年2月盤點完後施作。

入夜後，通常行穿線前後兩端亮度較足夠，但增強照明的大安區和平新生路口，行穿線中段加強亮度，整條行穿線都能清晰看見行人，增加雙方的能見度。交通局長謝銘鴻表示，有些路口採自動感應，在行人穿越時會啟動照明。

議員趙怡翔指出，曾有部影片拍攝，一名孩童舉手要過馬路卻沒有駕駛願意停等，原因就是彼此看不見對方，雖然影片地點非台北市，但北市應在行穿線達20公尺以上的路口，提升照明、庇護島等設施，交通局要從被動式的照明，改成主動式。

交通管制工程處長張建華表示，已清查出20公尺以上，無號誌、無分隔島的路口共計157處，5月23日提交工務局公園路燈工程管理處是否加強行人照明。此外，包含相關路口警示、標線、安全設施會加強研究。

公園處表示，收到交工處資料後，著手開始盤點，預計明年2月完成現場盤查，之後就能發包施作。

行人 北市 交通管制

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