新北去年上萬件家暴案 挑戰庇護量能

新北近5年親密（伴侶）家暴通報數攀升2成3，去年已達1萬347件，現有庇護家園與自立宿舍卻僅84床，議員質疑數量不足。社會局回應，除緊急庇護，還可提供租金補貼與庇護旅館協助，也會媒合工作、培養生活自立能力等，視各階段需求給予多元協助。

據轉述，一名受暴婦女因生活長期都以前夫為中心，生活圈極小，基本上沒有朋友可言，加上希望給孩子完整的家，更擔心孩子成為暴力代罪羔羊，只好選擇隱忍，庇護所確實有其效用，最重要是怎麼協助重建新生，有心理上的支持。

新北市親密關係家暴件數不斷攀升，從2019年8358件、2020年8635件、2021年8680件、2022年8952件、2023年9941件，到去年已達1萬0347件，愈來愈嚴重。

市議員李倩萍指出，親密關係受暴比率女性約占75%，以30到50歲的女性最多，即便第一時間脫離家庭，卻可能因為孩子、欠缺資源等再度回到家裡，平均往返5次以上才能獨立自主生活。

「庇護場所非常重要」，李倩萍說，新北市目前僅有1處中長期庇護家園和2處自立宿舍32房，以及2處短期緊急庇護家園52床，才84床如何滿足每年1萬多件受害者？應加速尋覓適合地點如社宅或相關公益回饋空間，增加庇護量能。

李倩萍建議，台北市近日興辦一站式家暴防治社區據點，直接畫設分區委由民間團體來推廣家暴防治，建立和社區的溝通管道，防範黑數。

社會局長李美珍指出，大多受暴婦女從家庭出來後，可能因為中長期自立宿舍與原本生活圈不同，為了孩子等因素，都希望能在原本地區繼續生活，市府都會提供租屋補助，或是就近的庇護旅館給予協助。

「需求會改變」，李美珍直言，受暴婦女需要長期陪伴，市府提供協助，除了緊急庇護提供住所，更重要是要提供就業媒合、生活自立能力媒合都非常重要，會根據能力、每個時期需求的不同，給予多元的協助。