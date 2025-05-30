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雙北世壯運今晚閉幕 新北出動576警力大陣仗維安

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作。記者王長鼎／翻攝
雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作。記者王長鼎／翻攝

2025年世界壯年運動會（WMG）閉幕典禮今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區盛大舉行，國際壯年運動總會（IMGA）與日本關西組委會代表親臨現場，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安也共同出席，見證雙北攜手舉辦國際賽事的歷史性時刻。

新北市警局為確保閉幕活動安全順利，啟動最高規格維安計畫，動員576名警力與應變人員，整合中央與地方資源，實施多層次、無死角防護。會場周邊設有交通管制點與人流引導站，結合化學災害防護、偵爆犬巡邏、空拍監控、特勤巡查等多層次維安策略，強化現場防護與應變能力，有效提升監控與即時應變效率。

警方針對鶯歌火車站等交通熱點，警方加強人力部署，引導人流有序疏散，防範推擠與突發狀況。同時考量散場人潮大量仰賴大眾運輸，捷運站體巡邏亦全面升級，特別強化板南線、環狀線及台北交界站點的警力配置，提升見警率與反應速度，確保與會人員平安返家。

雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作，國軍三三化學兵團也派員支援。記者王長鼎／翻攝
雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作，國軍三三化學兵團也派員支援。記者王長鼎／翻攝
雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作。記者王長鼎／翻攝
雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作。記者王長鼎／翻攝
雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作。記者王長鼎／翻攝
雙北世壯運今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區舉行閉幕，新北市警局出動霹靂小組、警犬隊等共576警力大陣仗負責會場維安工作。記者王長鼎／翻攝

鶯歌 監控

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