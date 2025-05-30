雙北世壯運今晚閉幕 新北出動576警力大陣仗維安

2025年世界壯年運動會（WMG）閉幕典禮今晚在新北市鶯歌區美術館戶外園區盛大舉行，國際壯年運動總會（IMGA）與日本關西組委會代表親臨現場，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安也共同出席，見證雙北攜手舉辦國際賽事的歷史性時刻。

新北市警局為確保閉幕活動安全順利，啟動最高規格維安計畫，動員576名警力與應變人員，整合中央與地方資源，實施多層次、無死角防護。會場周邊設有交通管制點與人流引導站，結合化學災害防護、偵爆犬巡邏、空拍監控、特勤巡查等多層次維安策略，強化現場防護與應變能力，有效提升監控與即時應變效率。