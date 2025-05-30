端午消暑玩水趣！北市河濱兩處戲水區 連假搶先開放

臺北市水利處宣布，「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」，5/30端午連假搶先噴水，多種噴水設施保證讓人透心涼。另外，關渡水岸景觀噴泉也將同步啟用，五彩光影搭配噴泉，增加夏夜的浪漫和涼意。

北市水利處表示，「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」，6月和9月噴水時間為每週六、日及國定假日，因應今年端午節連假，兩處戲水區將於今日開放，歡迎親子趁著連假，大手牽小手，一起來河濱公園玩水。暑假期間(7月至8月)，兩處戲水區則加碼開放平日場次，星期一至星期天，每一天都開放玩水，讓大家玩得過癮！

水利處表示，「大佳河濱公園戲水區」多年來深受親子族群喜愛，假日人潮熱絡。今年度加碼開放「百齡左岸小蟹戲水區」，讓小朋友有更多的戲水選擇。「大佳河濱公園戲水區」分3個噴水時段(10：00~10：40、11：00~11：40、15：00~18：00)，「百齡左岸小蟹戲水區」分5個噴水時段(10:00–10:30、11:00–11:30、15:00–15:30、16:00–16:30、17:00–17:30) 。

水利處補充，「關渡水岸景觀噴泉」就位於關渡碼頭貨櫃市集旁，景觀噴泉在夜間定時展演，噴泉表演結合節奏水舞與流動光影，隨音樂起伏翩然起舞，為夜色中的河濱注入詩意與浪漫，也是市民傍晚散步、放鬆心情的好去處。噴泉6月～9月每日（含平日與假日）4個時段展演(19:00–19:20、20:00–20:20、 21:00–21:20、 22:00–22:20)。

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