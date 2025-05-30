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歡慶端午 連假板橋放送所《白蛇傳》免費獻演
新北市文化局與財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會於5月30日至6月1日在市定古蹟「台北放送局板橋放送所」舉辦「放送節慶—端午傳愛」系列活動，邀民眾體驗傳統民俗、藝文展演與節慶市集，歡慶端午，共享文化盛會。
文化局局長張䕒育表示，板橋放送所自111年起以OT方式委託財團法人新北市當代傳奇文化藝術基金會經營管理，公私協力攜手推動古蹟優化，日前更榮獲文化部首屆百大文化基地，是新北市民體驗藝術、感受歷史文化脈絡的文化場域，邀請民眾來板橋放送所透過舞龍擊鼓祈安康、民俗小市集、《白蛇傳》互動展演，體驗節日習俗，也讓文化資產成為市民生活的一部分。
文化局指出，「放送節慶—端午傳愛」系列活動包括「舞龍巡禮」、「端午民俗小市集」、「《白蛇傳》展演」。5月30日至6月1日連續3天登場的「端午民俗小市集」，熱情迎接民眾體驗最傳統的端午習俗。緊接著週六(5/31)與週日(6/1)下午2時30分，由興傳奇青年劇場帶來舞龍、擊鼓與送瘟神儀式；下午3時30分及4時30分，推出4場《白蛇傳》，透過經典片段〈遊湖〉、〈盜仙草〉推廣傳統戲曲和互動式看戲體驗，還有猜詩謎彩蛋，3天活動免費入場，歡迎大家共襄盛舉。
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