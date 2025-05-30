新北「走讀手作千人遊坪林」6月登場 邀民眾悠閒品茗逛市集

新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個週末都有精彩新北好茶展售會，適合品茗新鮮春茶，6月14、15、21、22日在坪林茶業博物館旁廣場集結60個特色攤位以及限量茶香手作體驗，消費滿額還享特等茶席品茗，另6月30日前訂購比賽茶優良獎享優惠92折，歡迎民眾選購具有獨特花香的「百萬冠軍茶」，體驗悠閒品茗時光。

農業局表示，新北市是臺灣最主要的條形包種茶產區，轄內茶葉年產量近525噸，最大產區位於坪林，年產量近371公噸，約占全市7成，新北包種茶又有「百萬冠軍茶」美譽，甫開獎的春茶評鑑是臺灣每年最大型的包種茶評鑑賽事，參賽點數高達1,679點。6月正逢春季包種茶新鮮上市，6月7、8日於臺北希望廣場，6月14、15、21、22日在坪林茶業博物館旁廣場皆辦有展售市集，現場囊括多種新北特色茶及茶點心，打卡即贈茶葉蛋或茶粿，也設有茶油麵線試吃、冷泡茶試飲及消費滿額禮，單日消費滿1,000元可獲品茗杯，滿3,000元可獲試管泡茶器；坪林展售會消費滿5,000元還贈特等茶席入場券，限定80席，由青年茶農及專業茶師親手沖泡自1,679點間脫穎而出的特等獎包種茶，展示全臺灣最「香」特色茶的幽雅蘭花香與清新茶韻。

6月14、15、21、22日同時於坪林展售會舉辦茶香手作體驗及茶鄉走讀，還有闖關遊戲、水岸野餐、SUP立槳體驗、抓茶蟲等豐富活動。茶香手作分別有茶皂、茶羊羹及絹印體驗，總計380個名額於29日中午12時開放網路報名，報名費用最低250元起，線上報名就送面額100元的好茶券，可折抵現場展售攤位消費；茶鄉一日走讀則巡禮坪林生態茶園及水岸「白鷺鷥公寓」，於29日下午4時開放線上免費報名，線上報名320個名額不僅可獲得100元「好茶券」折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋。

農業局補充，6至12月每月皆有茶鄉深度小旅行，生態步道及茶園導覽費用最低790元起，品茗及製茶課程費用最低390元起，提供以生態園區遊歷結合食農教育體驗的大自然教室，6至7月場次網路報名同步於29日中午12時開放，8至12月場次則將提前1個月的1日開放報名，邀請民眾到春茶展售會遊玩、品好茶、逛市集。

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