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世壯運與COMPUTEX點燃熱潮 北市5月整體住房率衝破7成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2025雙北世壯運，加上同月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）」雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供
2025雙北世壯運，加上同月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）」雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供

2025雙北世壯運今天落幕，來自全球近百國選手與觀賽旅客齊聚台北，加上同月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）」吸引大批國際商務人士，雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率表現亮眼，平均超過7成，部分指標型飯店更突破8成。

觀傳局也統計，北市觀光景點到訪人次，台北101參觀人次達63萬，松山文創園區也達55萬餘人，顯示台北市在國際大型活動接待與觀光量能上的成熟與實力。

北市觀傳局表示，北市政府觀光傳播局為迎接世壯運人潮，積極整合旅遊與住宿資源，攜手國際數位旅遊平臺Agoda、國內知名旅行社雄獅旅遊以及本市旅宿業者，設立「世壯運訂房優惠專區」，提供房價折扣、免費早餐等多項優惠，並延長至6月，成功吸引旅客延續旅程、深入探索臺北城市魅力。

觀傳局指出，台北市旅宿業已具備超過4萬間房間的接待量能，為賽事提供堅強後盾。市府團隊相當重視選手、遊客及參與賽會的賽務團隊人員住宿安全，在賽前及賽會期間積極檢查合作旅宿，包括晶華酒店、桃園機場凱悅、新竹福華與蘭陽烏石港海景酒店等，針對消防安全、建築設施與衛生條件進行全面查察，確保選手、賽務團隊及旅客的住宿安全無虞。

據台北市旅宿業者表示，世壯運國外選手獲獎後興奮地領著獎牌在飯店櫃台合照，讓業者備感榮幸。賽會期間旅宿業者更熱情響應賽事氛圍，主動播放宣傳影片、張貼賽會海報，並強化多語接待服務與國際禮儀培訓，展現台北在國際觀光服務上的高品質與專業度，讓旅客擁有美好難忘的旅遊體驗。

觀傳局指出，世壯運不僅為台北注入豐沛觀光動能，也體現城市在大型活動接待、旅宿管理與觀光行銷方面的整合能力。市府未來將持續爭取國際級賽事與會展落腳台北，並與業者攜手提升城市旅遊競爭力，更進一步提升城市在國際間的能見度與好感度，讓「來台北」成為全球旅客的共同選擇。

2025雙北世壯運，加上同月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）」雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供
2025雙北世壯運，加上同月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）」雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供
2025雙北世壯運，加上同月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）」雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供
2025雙北世壯運，加上同月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）」雙重活動帶動下，台北市5月整體住房率平均超過7成。圖／北市觀傳局提供

觀傳局 北市 住宿

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