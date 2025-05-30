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淡水漁人碼頭打造全新休憩景觀 融入三點蟹、三叉戟意象富海味

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
景觀處以三點蟹、海浪及海神三叉戟等海洋意象融入商店街前花圃設計，用巧妙的植栽配置呈現出生機盎然的海洋世界。圖／新北市景觀處提供
景觀處以三點蟹、海浪及海神三叉戟等海洋意象融入商店街前花圃設計，用巧妙的植栽配置呈現出生機盎然的海洋世界。圖／新北市景觀處提供

淡水漁人碼頭景觀煥新登場，新北市景觀處近期從喬木修剪到植栽配置，並以三點蟹、海浪、三叉戟等海洋意象，打造具層次感、色彩豐富的濱海綠美化景觀空間，帶給遊客煥然一新的視覺體驗。

景觀處表示，淡水漁人碼頭以浪漫的夕陽與壯麗的海景著稱，本次綠美化主要聚焦於喬木修剪、複層次植栽修剪、草坪整理、灌木與多年生草花的種植等項目，以提升整體景觀的層次與視覺效果。

植栽修剪採取複層次原則來強化立體景觀；而草花配置選用孔雀草、新幾內亞鳳仙、海棠及鳶尾，花色鮮豔、花期長且有不錯的抗旱效果，有效裝飾漁人碼頭入口花台、商店街前花圃、廣場圓環與步道周邊，以豐富的植栽層次與色彩變化，創造出自然、和諧的綠化環境。

淡水漁人碼頭情人橋為港區重要地標，以及商店街前廣場更是吸引大量遊客駐足拍照的打卡熱點。景觀處以三點蟹、海浪及海神三叉戟等海洋意象，融入商店街前花圃設計，用巧妙的植栽配置，呈現出生機盎然的海洋世界，其中以巨型的三點蟹圖案成為整體設計的視覺焦點。

考量漁人碼頭臨海的特殊氣候與遊客流量，植栽選擇上特別注重易養護、抗風耐旱的品種，以確保穩定生長。搭配周邊專業修剪的喬木與巧妙的景觀設計，既能提升視覺上的開闊感與通透感，又能兼顧安全性和後續管理的便利性。

新北市景觀處長林俊德表示，面對日益成長的遊憩人潮與環境景觀的需求，配合港區主要人行動線及綠帶空間綠化及美化，今年的景觀工程，不僅美化新北市重要觀光景點，增加民眾貼近大自然的生活體驗。

漁人碼頭以豐富的植栽層次與色彩變化，創造出自然、和諧的綠化環境。圖／新北市景觀處提供
漁人碼頭以豐富的植栽層次與色彩變化，創造出自然、和諧的綠化環境。圖／新北市景觀處提供

漁人碼頭 淡水

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