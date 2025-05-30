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學童舉手過馬路沒車願意停 議員：駕駛、行人看不見彼此

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
和平新生路口四周的行穿線皆加強照明。記者邱書昱／攝影
和平新生路口四周的行穿線皆加強照明。記者邱書昱／攝影

交通安全第一要件就在駕駛及行人彼此看見，議員趙怡翔建議，北市要盤點20公尺以上行穿線，加強相關照明等措施。交工處表示，已盤點157處給予公燈處評估，公燈處表示，預計明年2月盤點完成後施作。

議員趙怡翔指出，曾有部影片拍攝，一名孩童舉手要過馬路卻沒有駕駛願意停等，原因就是彼此看不見對方，雖然影片地點非台北市，但凸顯駕駛和行人相互看見才能降低肇事，北市應該全面檢視行穿線達20公尺以上的路口，應該要提升照明、庇護島等設施。

他認為，首先能從照明方式改善，再者歐美日等國都在行穿線設置按鈕，能夠提醒來車行人要穿越，認為交通局要研擬從被動式的照明，改成主動式的照明。

記者實地走訪增強照明的大安區和平新生路口，不同於其餘路段，僅有行穿線的前後兩端亮度較足夠，該路段在舊有的天橋拆除後，行穿線中段部分加強亮度，而是整條行穿線都能清晰看見行人，確實增加雙方的能見度。

交通局長謝銘鴻表示，目前有些路口採自動感應，在行人穿越時會啟動照明，今年的交通安全宣導口號是「我看得見您，您看得見我」確實在駕駛及行人清楚看見彼此，能夠降低事故率。

交通管制工程處長張建驊表示，已清查出20公尺以上，無號誌、無分隔島的路口共計157處，並於5月23日提交工務局公園路燈工程管理處是否加強行人照明。此外，包含相關路口警示、標線、安全設施會加強研究。

交工處補充，157處路段是指， 20公尺以上且無分隔島、無號誌的路口，至於評估是否照明，需要由公園處依照度測試，才會進行後續的加強等措施。

公園處表示，收到交工處資料後，著手開始盤點，預計明年二月完成現場盤查，之後就能發包施作，估明年開始改善。

不同其餘路段，照明僅著重行穿線前後兩端，新生和平路口在中段加強照明，能清楚看見行人走在行穿線上。記者邱書昱／攝影
不同其餘路段，照明僅著重行穿線前後兩端，新生和平路口在中段加強照明，能清楚看見行人走在行穿線上。記者邱書昱／攝影

議員 行人 北市

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