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浮洲通檢案第7次審議終達共識 大觀路部分區域排除區徵

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋浮洲現況空拍。圖／新北城鄉局提供
板橋浮洲現況空拍。圖／新北城鄉局提供

新北市浮洲地區都市計畫通盤檢討案再度取得重大進展。5月27日內政部國土署召開第7次部小組審議會議，針對包括大觀路一段28、29巷既有密集住宅聚落剔除區段徵收範圍、5%社會住宅用地、水利局汙水處理設施、環保局及動保處需求用地、以及捷運局泰板機廠用地等共18項變更案，現場已取得共識。市議員黃淑君表示，市府應持續廣納民意，兼顧開發效益與居民權益。城鄉局後續將製作公益必要性報告，報請內政部進一步審查。

新北市城鄉局表示，市府自2019年起重新啟動板橋浮洲都市計畫通盤檢討作業，過程中多次召開地方座談會蒐集地方需求與民意，並依據各方意見調整修正方案。2022年11月辦理公開展覽說明，並針對民眾提出的各項陳情意見進行妥善處理，最終於2023年10月將修正後的都市計畫案報請內政部審議。內政部後續協助召開6次專案小組會議審查，並於今天第7次部小組會議中順利達成共識。

針對地方長期關注的大觀路28、29巷密集住宅區，市府規劃在合理性與適當比例原則下，將該區排除自區段徵收範圍，以保障當地居民長期居住權益。為兼顧產業發展，劃設5公頃產業專用區供現有產業安置使用，減少未來遷移衝擊；同時依中央社會住宅政策預留5%土地作為社會住宅用地，供未來興建社宅所需。

此外，為配合泰板輕軌興建，都市計畫已完整預留路廊空間；另針對水利局水資源中心、環保局與動保處等需求機關用地，亦已同步完成劃設。整體都市計畫在公益必要性審查通過後，將正式進入土地徵收審議階段，加速浮洲地區建設與開發進程。

市議員黃淑君表示，浮洲建設拖延多年，導致多處公共設施無法開闢，居民殷切期盼進展。她呼籲，今日審議獲共識後，應加速完成公益必要性報告審查，中央與地方聯手推動，讓新版都市計畫盡速公告實施。同時，對於排除區段徵收後的都更發展需求，市府亦應持續廣納民意，審慎規劃未來整體發展，兼顧開發效益與居民權益。

都市計畫 內政部

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