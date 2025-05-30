新北家暴案去年超過萬件 庇護所僅84床位…議員憂不足

新北市近5年親密關係家暴案件通數不斷攀升，去年已達1萬347件，不過新北現有的庇護家園與自立宿舍卻只有84床，新北市議員李倩萍質疑數量不足，難助他們早日脫離暴力環境。社會局長李美珍表示，除緊急庇護，更有租金補貼與庇護旅館協助，受暴者需要長期陪伴，不僅住所，也會協助媒合工作、培養生活自立能力等，給予多元協助。

李倩萍指出，新北市親密關係家暴件數不斷攀升，從2019年8358件、2020年8635件、2021年8680件、2022年8952件、2023年9941件，到去年已達1萬0347件，越來越嚴重。

李倩萍指出，據社會局研究資料，新北市親密關係受暴比例女性約占75％、男性25％左右，其中又以30-50歲的女性最多，他們因為肩負工作、家庭雙重壓力，即便第一時間脫離家庭，卻可能因為孩子、欠缺資源等又再度回到家裡，平均往返5次以上，才能獨立自主生活。

「庇護場所非常重要」，李倩萍說，新北市目前僅有1處中長期庇護家園和2處自立宿舍32房，以及2處短期緊急庇護家園52床，總計也才84床，如何滿足每年1萬多件受害者？

她另指出，每個個案有3-6個月庇護時間，但想要獨立，至少要一年，若他們仍無法獨立，可能最後又要回到受暴環境，新北市應加速尋覓適合地點如社宅或相關公益回饋空間，增加新北市庇護量能。

社會局長李美珍指出，大多受暴婦女從家庭出來後，可能因為中長期自立宿舍與原本生活圈不同，為了孩子等因素，都希望能在原本地區繼續生活，市府都會提供租屋補助，或是就近的庇護旅館給予協助。

「需求會改變」，李美珍直言，受暴婦女需要長期陪伴，市府提供的多元協助，除了緊急庇護提供住所，更重要是要提供就業媒合、生活自立能力媒合都非常重要，會根據能力、每個時期需求的不同，給予多元的協助。

李倩萍建議，許多家暴案例都是送醫後警方才依職權介入，可能有很多黑數，台北市最近開始興辦一站式家暴防治社區據點，直接畫設分區委由民間團體來推廣家暴防治、深入社區宣傳，也能建立和社區的溝通管道，認為新北市府應主動出擊，協助受暴者早日脫離暴力環境。

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