三峽老街路滑 新北研議改善

新北三峽老街鋪面經多年磨損，議員質詢指逢雨如同「溜冰場」，對觀光客與年長者構成潛在危險，呼籲市府正視問題，評估導入止滑工法，「不是只有鋪柏油一途」，並指鶯歌老街曾採用鋼珠噴砂處理，效果不俗，可供參考。市府表示，會依個案辦理會勘，研議整體或局部改善。

三峽老街一名商家老闆說，雨天曾看到好幾次機車或自行車滑倒，尤其年長者行走時「會怕怕的」；另一位店家則說，雖然柏油路可止滑，但跟老街的風格不搭。

市議員蘇泓欽指出，三峽老街具文化與歷史價值，應在維護安全與保存風貌間取得平衡，避免重蹈當年改鋪柏油引發文史界反彈覆轍。

當地民眾及遊客反映不一，王姓婦人說，下雨天看到騎士滑倒的情況讓人擔憂；游姓男子指石板路「有點滑但不至於滑倒」，建議加強止滑材質。

工務局養工處表示，一般道路僅針對標線要求抗滑規範，若屬其施作的騎樓整平工程，則依內政部「地坪面磚防滑指導原則」，防滑係數應達0.55以上。石板路因非車行常用材質，目前並無統一抗滑檢測機制，會依個案辦理會勘，研議整體或局部改善。

養工處指出，老街鋪面關乎當地文化記憶，若貿然更動材質恐引發反彈。對於「鋼珠噴砂」技術，若現場會勘認定適用，可列入選項。