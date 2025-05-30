南港社宅1365戶招租 月租最低1.5萬

北市南港區南港機廠社會住宅1區1365戶，即日起招租，預計12月後分批入住，價格最低月租約1.5萬，一旁的台北流行音樂中心樂見帶來更多在地、固定人潮；不過，地方里長則憂大量人口進駐，考驗居住品質和協助弱勢者。

此次申租身分適用6大對象，提供戶數最多的是在地區里戶含在地就學、就業433戶，另有設籍北市者含青年創新回饋戶282戶、未設籍北市在北市就學就業戶73戶、低收入144戶、原住民族72戶等。

3種房型一房型有16坪、17坪、18坪、20坪、24坪、26坪，價格1萬5234元至2萬4890元，二房型28坪、29坪、30坪，租金2萬6716元至2萬8755元，三房型28坪、31坪、33坪、36坪，價格2萬6716元至3萬4446元。

北流執行長梁序倫表示，北流近年一直辦活動，是因沒有固定人流，隨著園區live house啟動、舉辦活動，人潮慢慢從外界來；未來住戶們入住，加上親友互相往來，有望為北流帶來固定人潮，尤其社宅設有天橋連接至北流，住戶還可以漫步過來。

他說，北流表演廳每年84場演出，加上去年下半年開始營運的2間live house，現在園區每周固定人流已經超過1萬人，相信未來會愈來愈熱鬧。

在地新光里長龔睿堉認為，社宅住戶有些是低收入戶等需協助的族群，責任都會落在里長身上，就必須尋求其他資源協助；該社宅量體大，平均一戶算2人，突然跑出2800多人口到新光里，里長負擔很大，政府要有配套協助住戶。