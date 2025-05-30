聽新聞
0:00 / 0:00

扭蛋機夾帶成人用品 民眾檢舉無門 雙北將納管

聯合報／ 記者洪子凱楊正海江婉儀／連線報導
針對部分扭蛋機暗藏18禁色情玩具，民眾檢舉無門，台北市長蔣萬安（左）昨天在答詢時表示，未來將由商業處主責。記者曾學仁／攝影
針對部分扭蛋機暗藏18禁色情玩具，民眾檢舉無門，台北市長蔣萬安（左）昨天在答詢時表示，未來將由商業處主責。記者曾學仁／攝影

扭蛋機遍布雙北，卻暗藏成人玩具，還出現按摩棒吊飾，議員曝民眾檢舉無門。台北市長蔣萬安說，扭蛋機出現的問題分散各局處轄管，商業處將主責與局處研商解決方案，在市內整體稽查。新北經發局指出，建立跨局處通報機制裁處。

蔣萬安昨赴議會市政總質詢備詢，議員柳采葳質詢時，先拿一顆扭蛋給蔣萬安，蔣撕開後，柳問「內容物是什麼？可以講得隱晦一點」，蔣萬安端詳一番說「成人用品」。柳采葳說，就是一個按摩棒吊飾，是18禁的成人用品，卻藏在台北市的扭蛋機裡。

柳采葳指出，扭蛋機隨處可見，很多在校園、補習班旁，但詢問社會局、產發局等6個局處，都說不歸他們主管，甚至連扭蛋機在哪、有多少台市府都無法掌握。

柳采葳說，根據消基會報告，日前調查15件扭蛋商品發現不合格率高達100%，除了有18禁用品外，還有內容物標示不清問題，完全不符法規；2018年迄今僅針對娃娃機規範，應該要在自治條例明文規定扭蛋機販售行為，優先清查學區、捷運站、公有市場、地下街等區域。

商業處長高振源指出，目前扭蛋機都是以一般商品販售行為處理，要求業者在扭蛋機外觀，就要將商品標示寫上，未來會針對熱區或特定區域加強稽查。

蔣萬安表示，依自助選物販賣事業管理規範，主管機關為商業處，因現在機臺出現的問題，分散在各局處，將請商業處主責，邀集各單位開會研討，可能暗藏的賭博、色情或犯罪行為共同研究，如何稽查以及違規、違法行為開罰。

新北市經發局表示，新北市自助選物販賣事業管理自治條例自2023年9月1日開始施行，自治條例明定不可擺放成人用品。宣導期過後，2024年起由經發局主動針對境內選物販賣機店不定期查察，另針對成人情趣用品部分。已建立跨機關通報管道，如現場查有擺放情趣用品，將移請社會局依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

扭蛋

延伸閱讀

政院刪補助款蔣萬安提訴願 台南私下討範本？市府回應了

歷年政院從未刪補助款 蔣萬安轟非常惡劣選擇：大刀砍向弱勢

與綠議員激辯補助款 蔣萬安反擊：問題核心是「不要苛扣」

監院糾正北市府剴剴案 市長蔣萬安「該怎麼罰就怎麼罰」

相關新聞

南港社宅1365戶招租 月租最低1.5萬

北市南港區南港機廠社會住宅1區1365戶，即日起招租，預計12月後分批入住，價格最低月租約1.5萬，一旁的台北流行音樂中...

扭蛋機夾帶成人用品 民眾檢舉無門 雙北將納管

扭蛋機遍布雙北，卻暗藏成人玩具，還出現按摩棒吊飾，議員曝民眾檢舉無門。台北市長蔣萬安說，扭蛋機出現的問題分散各局處轄管，...

三峽老街路滑 新北研議改善

新北三峽老街鋪面經多年磨損，議員質詢指逢雨如同「溜冰場」，對觀光客與年長者構成潛在危險，呼籲市府正視問題，評估導入止滑工...

廣角鏡／新北行銷春季好茶

新北市春季包種茶產季到，連續3個周末都有好茶展售會，6月7、8日於台北希望廣場，14、15、21、22日在坪林茶業博物館...

跨縣市公益接力 天行者慈善協會從新北瑞芳送火鍋料到桃園

基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品公司，載運業者捐贈的300公斤火鍋料，在端午節前送到位在桃園的矯正署敦品...

善心企業端午送愛 新北萬里百位長輩嚐粽過佳節

端午佳節將近，為了讓偏鄉的長輩也可以感受到過節的氣氛，來自汐止區的善心企業宏正自動科技到萬里區關懷長輩送上端午的問候，並且送上百箱的粽子禮盒，希望透過不同口味的粽子，讓長輩在傳統的端午佳節都可以感受到滿滿節慶的氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。