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跨縣市公益接力 天行者慈善協會從新北瑞芳送火鍋料到桃園

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會

基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品公司，載運業者捐贈的300公斤火鍋料，在端午節前送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。

天行者慈善協會理事長李昌萬表示，協會長期關注基層弱勢家庭與邊緣族群的實際需求，也樂於扮演公益資源媒合的大平台角色。華生食品捐贈火鍋料的時間點，剛好快過端午節了，可以讓更多需要幫助的孩子，在端午節感受到溫暖與關懷。

天行者慈善協會執行長黃永翔，也擔任法務部更生保護會基隆分會輔導員，因此於弱勢青少年的處境有深刻了解。

黃說，深知弱勢青少年在成長路上，更需要社會的支持與陪伴。感謝華生食品公司的善舉，讓這分心意從基隆延伸到桃園，共同用實際行動傳遞善意、堆疊希望。

敦品中學校長郭宗裕表示，非常感謝華生食品與天行者慈善協會在端午節前夕，冒著大雨將這份溫暖送達學校，這不只是物資上的援助，更是對師生的一種精神支持，也讓孩子們感受到社會的溫情與力量。

基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品捐贈的300公斤火鍋料，送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。圖／基隆市天行者慈善協會

端午節 基隆

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