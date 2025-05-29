聽新聞
0:00 / 0:00
跨縣市公益接力 天行者慈善協會從新北瑞芳送火鍋料到桃園
基隆市天行者慈善協會今天到新北市瑞芳區的華生食品公司，載運業者捐贈的300公斤火鍋料，在端午節前送到位在桃園的矯正署敦品中學，完成跨縣市的公益接力工作。
天行者慈善協會理事長李昌萬表示，協會長期關注基層弱勢家庭與邊緣族群的實際需求，也樂於扮演公益資源媒合的大平台角色。華生食品捐贈火鍋料的時間點，剛好快過端午節了，可以讓更多需要幫助的孩子，在端午節感受到溫暖與關懷。
天行者慈善協會執行長黃永翔，也擔任法務部更生保護會基隆分會輔導員，因此於弱勢青少年的處境有深刻了解。
黃說，深知弱勢青少年在成長路上，更需要社會的支持與陪伴。感謝華生食品公司的善舉，讓這分心意從基隆延伸到桃園，共同用實際行動傳遞善意、堆疊希望。
敦品中學校長郭宗裕表示，非常感謝華生食品與天行者慈善協會在端午節前夕，冒著大雨將這份溫暖送達學校，這不只是物資上的援助，更是對師生的一種精神支持，也讓孩子們感受到社會的溫情與力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言