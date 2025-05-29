新北捷運配備盾甲包、止戈手套 強化防護機制
新北捷運公司今天表示，為強化防護機制，導入具防刺能力的防護工具，其中，於每列車頭尾駕駛室車廂內配置止戈盾甲包與穿戴式止戈手套，供車上人員使用。
新北捷運公司透過新聞稿指出，近年來台灣大眾運輸系統偶有發生隨機攻擊事件，為因應突發狀況，除了既有安全防護裝備，近日導入具實質防刺能力的防護工具與警示裝置，此次新措施參考JR西日本在列車中導入防刺傘的實務經驗，結合新北捷運營運環境在地化推動。
新北捷運公司指出，每列車頭尾駕駛室車廂內配置止戈盾甲包與穿戴式止戈手套，盾甲包設計為可快速取用的背包型防具，內置鋼板具備前向抵禦能力，有助於乘客在事發當下自保，在威脅環境中穩定撤退、保持距離；手套具備抗割刺功能，可在近身無法退避時，提供基本防護與制止能力。
另外，在車站內設置多層複合布料防刺傘，則不對乘客開放，僅供站務人員使用，可有效抵擋刀械刺穿。若遇突發攻擊事件，當列車抵站時，站務人員將運用防刺傘介入，與捷運警察配合進場處置歹徒，控制現場與疏散旅客。
新北捷運公司說，目前防護裝備陸續配置中，輕軌系統將由值勤司機員與特定車站詢問處人員，配置止戈手套與盾甲包，紅樹林站與漁人碼頭站另增設防刺傘。中運量系統方面，所有列車頭尾駕駛室車廂均配置防護裝備，並於全線車站詢問處配備防刺傘。
新北捷運公司表示，本次防刺裝備的導入是以實際風險評估與國際趨勢為基礎，將持續依照營運狀況、事件經驗與前線人員回饋進行滾動調整，並擴大培訓人員應變知能。
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