新北市長侯友宜視察端午節交通疏運 30日世壯運、31日淡水遶境要注意

端午連假即將開始，新北市長侯友宜傍晚前往新北交通局戰情中心，目前國道3號新店往南到土城有壅塞，台65銜接國3也有部分壅塞，30日在鶯歌的世壯運已做好萬全準備，31日淡水清水祖師遶境會碰上民眾出遊潮，提醒民眾掌握交通資訊。

侯友宜說，連續假期都會有部分交通壅塞情形，這次剛好碰上一個禮拜陰雨綿綿，那端午假期會開始轉陰涼和晴天，不管是返鄉、出遊，與收假都會有道路壅塞。

侯友宜說，目前看起來大眾運輸都一切非常順暢，但國道3號從新店往南，在土城這一個路段裡面在壅塞，尤其65在銜接國3的時候已造成部分壅塞；至於國1部分，北上在五股交流道還是壅塞，請市民朋友一定要避開這個路段。

侯友宜說，假期裡面有幾個大活動，明天晚上雙北世壯運在鶯歌美術館，整個交維計畫已經做好萬全準備；淡水清水巖祖師廟繞境祈福活動，剛好碰上31日很多市民朋友出遊，相信交通一定會壅塞，市民如果到淡水旅遊，隨時掌握交通資訊狀況，尤其要到北海岸台2線與沿線，也會隨時提醒，至於老街在假日只要出遊也會塞，提醒市民朋友隨時了解交通資訊。

侯友宜也提醒，這幾天剛好碰上新冠疫情大爆發，本周跟上周增幅近五倍以上，市民朋友到人潮多的地方除本身要勤洗手，一定要戴起口罩，尤其出入醫院及長照機構務必遵守戴口罩，自己生病了就請大家不要出門。