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剴剴案居托中心紀錄不實？ 北市社會局：移送檢調釐清

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
監察院今天針對剴剴案糾正北市府，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，北市府表示已移送檢調釐清。記者曾學仁／攝影
監察院今天針對剴剴案糾正北市府，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，北市府表示已移送檢調釐清。記者曾學仁／攝影

監察院今天針對剴剴案糾正北市府，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，但文山居托中心訪視員卻紀錄劉「每日填寫」。社會局今澄清，寶寶日誌由家長或委託人協議紀錄形式，法規上無統一，至於照片出現大塊瘀傷，卻未記載，相關資料都已移送檢調釐清。

社會局指出，第一時間即啟動內部調查，並配合檢調移送所有訪視紀錄、指引等資料，邀集外部專家學者進行制度面調查與建議，積極優化服務品質，居托中心訪視員於劉女收托期間，皆依中央法規訂定頻率完成訪視，全日托兒童一年內訪視四次。

社會局說，剴剴於2023年9月1日新收托後，居托中心在9月26日完成新收托訪視，當天確實於登記地點托育，當時訪視無異常，原預計安排於12月下旬無預警訪視，不料12月25日發生憾事，針對寶寶日誌部分，法規無一定形式，由家長與保母協議紀錄方式，剴剴由兒盟社工委託保母照顧，則由保母和兒盟社工協議紀錄方式，是否涉及偽造文書，檢方仍在釐清。

此外，監察院澄清，兒盟社工2023年9月25日訪視剴剴拍攝照片，額頭已有明顯大塊瘀傷，隔日文山居托訪視卻無相關記載。社會局表示，該照片為2023年10月24日兒盟社工提供給案主家屬照片，無法確認其拍攝時間調查訪視員紀錄是否不實，已移由司法機關偵辦。

社會局強調，案發後已持續精進，提出無依兒童待出養安置期間三方共訪，北北基桃共同合作建立機制，居托中心除提供受託單位內、外督經費，以利受託單位能於各面向持續提升服務品質外，也把培訓訪視員敏感度列為今年重點課程，確保訪視工作能更精準的發揮效能，讓孩子可以在安全與關懷的環境中成長，以更嚴謹的態度防杜類似事件再次發生，以維護兒童最大利益。

社會局 社工

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