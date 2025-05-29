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太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

監院糾正剴剴案 新北市長侯友宜：社會局儘速研議三方共訪制度

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜。本報資料照
新北市長侯友宜。本報資料照

待出養童剴剴遭保母虐死，監察院通過糾正案及調查報告，今天將糾正衛福部及雙北市府。新北市長侯友宜回應，基北北桃率先提出的「三方共訪機制」，我們持續落實，針對監察院的意見，將由社會局儘速邀請專家學者研議。

新北市政府社會局表示，「三方共訪機制」是剴剴案後，由基北北桃平台率先提出、加強推動的措施。新北社福中心始終維持一個單位主責、其他單位支援的「一主責多協力」模式。剴剴進到樹鶯社福中心後，社福中心都以剴剴家庭為中心服務，至今並未結案。

社會局也指出，地方政府與衛福部考核優良的收出養媒合機構合作，完全符合社會安全網中合作與分工的精神。

社會局強調，要打造一個完整的社會安全網，必須依靠社福網絡夥伴齊心努力，新北會秉持一貫態度，與中央共同完善服務制度。至於監院所指個案紀錄督導問題並要求地方政府人員議處，社會局將在收到正式公文後，召集專家學者再次檢視服務歷程後決議。

社會局 監察院

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