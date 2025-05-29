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動腦摸八圈、唱歌放鬆心情 新北汐止秀峰社區長輩怡情益智更健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長輩們聚在一起，一起唱歌或是打麻將，讓生活更輕鬆有趣。 圖／觀天下有線電視提供
長輩們聚在一起，一起唱歌或是打麻將，讓生活更輕鬆有趣。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰社區發展協會開辦銀髮俱樂部，轉眼已經一年多，每個星期三長輩們都會到活動中心打打麻將、唱唱歌，不但可以動動腦、放鬆心情，大家聚在一起還能聊聊天，生活更有趣。

秀峰社區發展協會理事長胡朝進表示，社區每個星期三都會有一個銀髮族的據點活動，長輩來活動中心泡茶、打麻將、唱歌，大家都非常的高興，大概都會有20多位的長輩參加，自己每一次都會來，陪他們玩，也蠻有樂趣的，這些長輩對麻將也很有興趣，有好幾位本來都沒在打麻將，都只是在手機學，後來社區固定都會開兩桌讓長輩玩之後，他們就實際來參與打麻將，就發現打實體麻將比打手機遊戲更好玩。

胡朝進提到，長輩每個星期三聚一聚，可以邊打麻將邊聊天，互相講一些笑話，在打麻將當中可以發現很的樂趣，現場還可以唱歌，如果麻將打一打有空閒還能唱歌，長輩可以互相交換，打麻將坐太久也不好，剛好可以站起來唱唱歌也不錯。

民眾說，每個星期三都會來秀峰、秀山活動中心參加銀髮俱樂部，平時自己在家很無聊，每逢星期三就非常高興，因為又可以快樂的消磨一整天，在這裡有很多活動，大家也都會準備水果或午餐一起吃。本來不會打麻將，來了俱樂部學了之後，現在有時也會胡牌，很高興，尤其不用整天待在家，腦筋呆呆的，打麻將讓腦筋動一動好一點，以防失智，還有唱唱歌心情更輕鬆。

麻將 長輩 汐止

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