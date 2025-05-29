與貨櫃車爭道危險 新北汐止保長里要開闢新聯外道

汐止保長里居住人口越來越多，但是一直以來要出去往大同路，幾乎都得走中國貨櫃的廠區，汽、機車都得與貨櫃車爭道，相當危險，多年來地方一直爭取新闢道路，現在又有新進展，在緊鄰貨櫃場旁利用公有地，規劃跨保長坑溪的聯外道路，目前內政部都委會審議通過，地方也希望新闢工程能夠盡快進行。

保長里長賴宗福說，保長里居民有五千多位，只有兩條對外道路，一條是從長安里到大同路3段，另一條就是要經過私人的中國貨櫃廠區，過去以來可以看到從中國貨櫃進出已經有好幾起傷亡的事件，為了交通的安全不得不趕快再新闢一條聯外道路，很開心這五年的努力終於有一條聯外道路要橫跨保長坑溪到大同路3段，這個案子從新北市政府小組的都市計劃到大會內政部都市計劃委員會都已經通過，未來期望在五年之內，將這條聯外橋梁做起來，讓里民進出安全更有保障。

立法委員廖先翔表示，汐止保長里有5000多人，但是實際上規劃的計劃道路卻只有長安國小前面的不到八米的計劃道路，所以居民進出是沒有適當的聯外道路，長期以來除了利用長安國小前的道路之外，也會借道台鐵下面的維修通道，包括中國貨櫃廠區，但這兩條路都不是長久之計，也有危險性。

廖先翔提到，在里長還有地方人士的建議下，新北市政府做了都市計劃的調整，在保長里靠近中國貨櫃旁，要開闢一條計劃道路到大同路3段，這部分涉及土地的變更，經過新北市政府提都市計劃變更後，目前已經經過內政部核定，後續新北市政府就會進行土地的取得以及工程經費的編列，後續工程經費也會跟中央爭取生活圈道路補助計劃，後續會持續關係案子的進度，讓新闢道路工程能盡快動工、完工，讓民眾出入更加的安全。