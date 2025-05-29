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士檢端午節關懷 結合民間資源慰問弱勢更生人

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
在端午前夕關懷鼓勵弱勢更生人，，讓他們復歸之路更有力量。 圖／紅樹林有線電視提供
在端午前夕關懷鼓勵弱勢更生人，，讓他們復歸之路更有力量。 圖／紅樹林有線電視提供

端午節是重要的節日之一，臺灣士林地方檢察署結合淡水文化園區辦理端午關懷活動，日前特別與士林榮譽觀護人協進會及臺灣更生保護會士林分會共同關懷慰問生活艱困、經濟弱勢的更生人，讓節慶不僅具有特殊的意義，更添增在地人情味，希望更生人能改過遷善，過著嶄新的生活。

士林地檢署張云綺檢察長表示，政府資源有限，民間力量無窮，感謝與會單位的無私奉獻，關懷接納更生人，為生命帶來意義，讓復歸之路更有力量。張檢察長同時勉勵在場更生人，堅持改變自己，就能看見希望，腳踏實地才會有美好生活。

士林榮譽觀護人協進會及更生保護會士林分會不但贈送應景食品，也特別贈送清寒貧困更生人慰問金，在端午節感受到社會的接納。洪良鑑理事長勉勵更生人，改掉過去的壞習慣，領悟生命的美好與希望。謝禎煥主委也鼓勵在場的更生人，改變自己的生活方式，人生才有意義。

這次活動士林地檢署許瑜庭主任觀護人、淡水文化基金會許慧明董事長、士林榮譽觀護人協進會洪良鑑理事長、更生保護會士林分會謝禎煥主委及犯罪被害人保護協會士林分會林志銜主委等一行人皆親臨會場關懷鼓勵更生人，期待社會各界一起協助更生人順利復歸社會。

端午節 淡水 更生人

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