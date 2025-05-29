端午傳愛飄粽香 新北瑞芳吉慶里銀髮共餐暖心登場

迎接端午佳節，新北市瑞芳區吉慶里今（29）日於銀髮共餐日特別加菜，由瑞芳區鶴齡關懷服務協會愛心贊助近百顆肉粽，分送給參與共餐的志工與長者，不僅讓長輩們提前感受到節慶氛圍，也讓這份端午的傳統美味加入了豐富的人情味。

吉慶里里長簡惠麗表示，感謝鶴齡關懷服務協會的愛心，也感謝每一位默默付出的志工，讓社區長輩每週都能吃得營養、吃得開心。

平時共餐活動由志工準備菜色，搭配營養均衡的料理，讓長者們每週都能享有溫暖的一餐。針對里內獨居長者與弱勢家庭，也由志工親自送餐到府，讓愛心不打烊。

志工林麗玉分享，雖然準備共餐不輕鬆，但看到長輩們開心用餐，辛苦都值得。今天大家收到肉粽，也像是提前過節，感覺特別溫馨。

吉慶里持續推動高齡友善社區，透過共餐、訪視、送餐等服務，讓長者在地老化的生活更加安心有依靠，也讓節慶的意義延伸為一份真摯的關懷與陪伴。