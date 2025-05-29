新北瑞芳吉安里端午愛心包粽 祖孫同樂共享佳節溫情
為迎接端午佳節，新北市瑞芳區吉安里今（29）日舉辦「端午愛心包粽活動」，不僅凝聚里民情感，更邀請鄰近幼兒園的小朋友一同參與，讓傳統習俗透過「祖孫同樂」的方式代代相傳，場面溫馨熱鬧。
活動由吉安里長謝永昌帶頭號召，並獲得立法委員及市議員服務處的支持與關心。活動現場，阿公阿嬤們化身粽子達人，手把手教導小朋友如何包粽，從挑選粽葉、放入糯米、配料、捆繩，每個步驟都細心傳授，讓小朋友們樂在其中，直呼「好有趣！」
幼兒園園長周麗萍表示，這樣的活動不僅讓孩子們認識傳統文化，更能學習與長輩互動、感受節慶的意義與溫暖，對孩子的成長具有深遠影響。
吉安里長謝永昌表示，感謝所有參與與協助的單位與志工們，未來將持續推動更多世代共融的活動，讓社區充滿愛與溫情，也讓傳統文化在生活中延續發光。活動最後也特別將這些愛心粽分送給社區長者與獨居居民，傳遞節日的祝福與關懷。
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