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善心企業端午送愛 新北萬里百位長輩嚐粽過佳節

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
善心企業端午前夕送愛到萬里，讓大家都能品嚐到有甜、有鹹的多元粽。 圖／紅樹林有線電視提供
善心企業端午前夕送愛到萬里，讓大家都能品嚐到有甜、有鹹的多元粽。 圖／紅樹林有線電視提供

端午佳節將近，為了讓偏鄉的長輩也可以感受到過節的氣氛，來自汐止區的善心企業宏正自動科技到萬里區關懷長輩送上端午的問候，並且送上百箱的粽子禮盒，希望透過不同口味的粽子，讓長輩在傳統的端午佳節都可以感受到滿滿節慶的氛圍。

宏正自動科技資深經理陳彥宏說，發揮企業責任，也很感謝萬里公所協助媒合，這次特別為長輩帶來他們喜愛的古早味肉粽，當然也有甜口味的粽子，希望在端午節，透過應景又傳統的美食，能夠帶給萬里長輩佳節祝福與溫暖問候。

特別選在公共托老中心關懷長輩並且送上粽子，有甜粽、鹹粽還有水晶粽，讓長輩可以變換著品嚐，有趣的過節，而公所也媒合善心的油飯送給長輩，讓長輩的端午佳節餐桌更豐盛許多。

萬里區公所主秘許明富表示，感謝宏正自動科技選擇將愛心送到偏鄉，並且也趁著應景與新鮮，除了辦理捐贈儀式，還有剩下不便前來領粽禮盒的獨居長者，公所將會一一的親送，就是要趕在端午節之前將善心企業的愛送到每一位獨老長輩手中，讓他們都能在今年端午節品嚐到有甜、有鹹的多元粽。

長輩 萬里 粽子

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