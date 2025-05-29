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太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

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媲美天龍國！台中民營停車場一天近3千元挨批 市府：加強稽查

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
交通局表示，會加強稽查非法停車場，並持續增闢公有停車場，以市場機制壓低民營停車場收費。圖／台中市政府提供
交通局表示，會加強稽查非法停車場，並持續增闢公有停車場，以市場機制壓低民營停車場收費。圖／台中市政府提供

台中市有近千處合法停車場，近3分之2是民營停車場，議員指出民營停車場收費太貴，1天最高近3000元，遑論非法停車場，呼籲市府全面訂定收費上限。交通局表示，會持續巡查、輔導非法停車場轉合法，並增設公有停車場，以市場機制壓低民營停車場價格。

民進黨籍議員林祈烽今天在議會質詢表示，台中市有951處合法停車場，民營停車場占614處，由於停車場法未規定每日收費上限，業者可以漫天開價，部分停車場每小時收取120元，單日最高收2880元，許多民眾投訴「停車比住宿還貴」，已影響到城市觀光與經濟發展。

林祈烽指出，許多停車場以每小時計費，他曾停車1小時又1分鐘，卻被收取2小時費用，建議台中市府率全國之先，研議停車時間從第二小時開始，由每小時或每半小時計費改為每分鐘計費，畢竟許多停車場都改為智慧收費，理論上可以精確計算到每分鐘。

「非法停車場的稽查力道也嚴重不足！」林祈烽表示，據他了解，全市有近400處非法停車場，但去年交通局僅稽查166場次、查獲18場次，裁罰金額8.1萬元；稽查次數不足，罰鍰也過低，不足以嚇阻違規，市府應增加預算人力全面普查。

交通局長葉昭甫表示，公有停車場每小時收費不超過40元，民營停車場每小時不超過100元，特殊個案可申請到120元；政府會適度控制停車場收費價格，但不宜全面規定收費標準，應要從市場機制著手，已積極增闢公有停車場，便宜的停車場增加，民營停車場收費也會隨市場機制下降。

是否考慮每分鐘計價收費，葉昭甫指出，系統上沒有問題，但實務上許多民眾仍習慣到繳費機繳費，繳費完畢到離開停車場必然超過1分鐘，若採取每分鐘計費容易出現爭議；目前市府研議推動區間計費，比如每半小時甚至每15分鐘計費。

葉昭甫表示，一直有稽查非法停車場，今年已經稽查了130多場次，不過全市停車場數量真的非常多，且每天都會出現變動，全面普查較困難，會增加巡查人力，也向民眾宣導，該停車場若沒有在收費處掛停車場登記證，就屬於非法停車場。

民進黨議員林祈烽（中）指出，台中民營停車場乃至非法停車場收費離譜，建議市府全面規定每日收費上限。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員林祈烽（中）指出，台中民營停車場乃至非法停車場收費離譜，建議市府全面規定每日收費上限。記者陳敬丰／攝影

林祈烽 台中市 停車場

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