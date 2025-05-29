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太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

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監院糾正北市府剴剴案 市長蔣萬安「該怎麼罰就怎麼罰」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
監察院今天針對剴剴案糾正北市府，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，但文山居托中心訪視員卻紀錄劉「每日填寫」。市長蔣萬安表示，目前已移請檢方調查，若確實有偽造文書嫌疑將從嚴處理。記者曾學仁／攝影
監察院今天針對剴剴案糾正北市府，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，但文山居托中心訪視員卻紀錄劉「每日填寫」。市長蔣萬安表示，目前已移請檢方調查，若確實有偽造文書嫌疑將從嚴處理。記者曾學仁／攝影

監察院今天針對剴剴案糾正北市府，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，但文山居托中心訪視員卻紀錄劉「每日填寫」。市長蔣萬安表示，目前已移請檢方調查，若確實有偽造文書嫌疑將從嚴處理，「該怎麼罰就怎麼罰。」

監察院今日針對剴剴案提出調查報告糾正衛福部、雙北市府，針對剴剴在收托劉姓保母後，兒盟社工2023年9月25日訪視剴剴拍攝照片，額頭已有明顯大塊瘀傷，但文山居託中心隔日訪視，卻無相關記載，且根據北檢起訴書指出，劉女針對剴剴無填寫任何寶寶日誌或紀錄，居托中心訪視紀錄卻稱每日填寫，存在瑕疵。

議員鍾佩玲今天總質詢質疑，監察院報告出來前市府是否知情此事，有沒有涉及偽造文書，是否要究責。社會局長姚淑文表示，調查過程發現，居托中心認定寶寶日誌並不是用一般格式，而是由Line訊息傳遞，後來也移請檢調查核。

市長蔣萬安說，如果經過調查確實沒有寫日誌，但訪視員認為有寫，就可能有偽造文書嫌疑，會依照調查結果，「該怎麼裁罰，就怎麼裁罰。」

針對行政院大砍地方政府一般性補助款並表示希望地方政府共體時艱，台北市長蔣萬安（圖）下午前往議會總質詢前表示，看到行政院要人民共體時艱，要百姓民勒緊褲帶，但卻看到民進黨高官用公務車載寵物美容，民眾無法接受。記者曾學仁／攝影
針對行政院大砍地方政府一般性補助款並表示希望地方政府共體時艱，台北市長蔣萬安（圖）下午前往議會總質詢前表示，看到行政院要人民共體時艱，要百姓民勒緊褲帶，但卻看到民進黨高官用公務車載寵物美容，民眾無法接受。記者曾學仁／攝影

北市府 偽造文書

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