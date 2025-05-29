監院糾正北市府剴剴案 市長蔣萬安「該怎麼罰就怎麼罰」

監察院今天針對剴剴案糾正北市府，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，但文山居托中心訪視員卻紀錄劉「每日填寫」。市長蔣萬安表示，目前已移請檢方調查，若確實有偽造文書嫌疑將從嚴處理，「該怎麼罰就怎麼罰。」

監察院今日針對剴剴案提出調查報告糾正衛福部、雙北市府，針對剴剴在收托劉姓保母後，兒盟社工2023年9月25日訪視剴剴拍攝照片，額頭已有明顯大塊瘀傷，但文山居託中心隔日訪視，卻無相關記載，且根據北檢起訴書指出，劉女針對剴剴無填寫任何寶寶日誌或紀錄，居托中心訪視紀錄卻稱每日填寫，存在瑕疵。

議員鍾佩玲今天總質詢質疑，監察院報告出來前市府是否知情此事，有沒有涉及偽造文書，是否要究責。社會局長姚淑文表示，調查過程發現，居托中心認定寶寶日誌並不是用一般格式，而是由Line訊息傳遞，後來也移請檢調查核。