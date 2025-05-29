南港社會宅將入住上千人 地方點出超強生活機能
北市南港區南港機廠社會住宅1區逾1400戶，即日起招租，預計12月後分批入住。鄰近的台北流行音樂中心執行長梁序倫認為，將可為北流帶來更多固定人潮；地方里長則憂大量人口進駐，整體居住品質和管理將是很大的挑戰。
北流位在捷運昆陽站、南港站中間，沒活動時，周邊往來人潮並不多。梁序倫表示，北流近年一直辦活動的主因，就是因為沒有固定人流，隨著園區live house啟動、舉辦活動，慢慢開始有固定人潮，但這些人潮仍是從外界來。
梁序倫分析，在地的南港機廠社宅1區有1400多戶，未來住戶們入住，加上親友互相往來，有望為北流帶來固定人潮，尤其社宅設有天橋連接至北流，住戶還可以漫步過來。此外，世界明珠建案下半年也會陸續進駐商店街、住戶等，整個區域將愈來愈活絡。
他說，北流表演廳每年84場演出，每場約5000人，加上去年下半年開始營運的2間live house，一周至少6000人賴到，現在園區每周固定人流已經超過1萬人，加上社宅、世界明珠，固定的流動人流會讓該區域愈來愈熱鬧。
一名家住新北的北流員工坦言，北市房價寸土寸金，現在都是通勤上班，每天費時40至1小時；今天得知社宅招租資訊，直呼確實很吸引人，畢竟就近居住相當便利，也打算休假來研究申請細節。
在地新光里長龔睿堉認為，南港新建案那麼多，社宅也一直在蓋，確實有助於當地繁榮。該社宅是希望能幫助買不起房、在附近上班的年輕人可入住，但是租金制度與市場行情差不多，沒有想像中優惠。
龔睿堉說，他參考其他社宅所在地的里長經驗，整體居住品質和管理將是很大的挑戰。都發局後續將社宅委由物業公司管理，但社宅住戶有些是低收入戶等需協助的族群，責任都會落在里長身上，里長就必須尋求其他資源協助。
他表示，該社宅量體大，平均一戶算2人，突然跑出2800多人口到新光里，假如2至3成需協助，里長的負擔還是很大，感嘆美其名是社宅，政府卻沒配套去協助這些住戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言