南港社會宅將入住上千人 地方點出超強生活機能

北市南港區南港機廠社會住宅1區逾1400戶，即日起招租，預計12月後分批入住。鄰近的台北流行音樂中心執行長梁序倫認為，將可為北流帶來更多固定人潮；地方里長則憂大量人口進駐，整體居住品質和管理將是很大的挑戰。

北流位在捷運昆陽站、南港站中間，沒活動時，周邊往來人潮並不多。梁序倫表示，北流近年一直辦活動的主因，就是因為沒有固定人流，隨著園區live house啟動、舉辦活動，慢慢開始有固定人潮，但這些人潮仍是從外界來。

梁序倫分析，在地的南港機廠社宅1區有1400多戶，未來住戶們入住，加上親友互相往來，有望為北流帶來固定人潮，尤其社宅設有天橋連接至北流，住戶還可以漫步過來。此外，世界明珠建案下半年也會陸續進駐商店街、住戶等，整個區域將愈來愈活絡。

他說，北流表演廳每年84場演出，每場約5000人，加上去年下半年開始營運的2間live house，一周至少6000人賴到，現在園區每周固定人流已經超過1萬人，加上社宅、世界明珠，固定的流動人流會讓該區域愈來愈熱鬧。

一名家住新北的北流員工坦言，北市房價寸土寸金，現在都是通勤上班，每天費時40至1小時；今天得知社宅招租資訊，直呼確實很吸引人，畢竟就近居住相當便利，也打算休假來研究申請細節。

在地新光里長龔睿堉認為，南港新建案那麼多，社宅也一直在蓋，確實有助於當地繁榮。該社宅是希望能幫助買不起房、在附近上班的年輕人可入住，但是租金制度與市場行情差不多，沒有想像中優惠。

龔睿堉說，他參考其他社宅所在地的里長經驗，整體居住品質和管理將是很大的挑戰。都發局後續將社宅委由物業公司管理，但社宅住戶有些是低收入戶等需協助的族群，責任都會落在里長身上，里長就必須尋求其他資源協助。