「新北歡樂耶誕城」榮獲兩項國際大獎肯定

由新北市觀光旅遊局舉辦之「2024新北歡樂耶誕城」活動，榮獲「2025紐約建築設計獎（NY Architectural Design Awards）」照明設計—遊客體驗和博物館展覽（Lighting Design - Visitor Experience & Museum Exhibition）類別最高殊榮【金獎】及2025美國iLuxury設計大獎（iLUXURY AWARDS）—燈光設計類別（Best Luxury Lighting Design）最高榮譽【優勝獎】，不僅提升新北市國際能見度，更讓「新北歡樂耶誕城」品牌享譽國際。

觀旅局指出，「2025紐約建築設計獎」及「2025美國iLuxury設計大獎」為「國際獎項協會」（IAA）設立之知名國際設計大獎，設有豐富多樣的參賽類別，今年全球超過2,000件作品參賽報名2025美國紐約建築設計獎，其中，由新北市政府以113年11月15日至114年1月1日舉辦之「2024新北歡樂耶誕城」，在「照明設計—遊客體驗和博物館展覽（Lighting Design - Visitor Experience & Museum Exhibition）」類別中脫穎而出，榮獲金獎肯定。另於2025美國iLuxury設計大獎中，也於「燈光設計（Best Luxury Lighting Design）」類別獲得優勝獎，該獎項強調「一件優秀作品的價值除了華麗的外表，更在於每一項傑作背後所蘊含的故事、工藝與遠見」，此次獲獎正是對本市整體燈飾及空間美學與策展精神的最佳肯定。

觀旅局表示，「2024新北歡樂耶誕城」以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，營造充滿魔幻氛圍的四大燈區，首次打造8層樓高的LED城堡，兼具表演舞臺及裝置展演功能，透過新科技導入及融入藝術，帶來絢麗震撼的視覺主秀，並持續與國內外知名企業、藝術家或在地學校合作，讓主燈、燈飾設計層次提升，相關系列活動極富含特色與國際魅力，不斷帶給大眾創新與驚喜的感受，使本活動獲得眾多國際媒體報導，深受國際肯定。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，「新北歡樂耶誕城」活動即將邁入第15年，早已成為全國最具代表性的耶誕活動之一，這次能從眾多的參賽作品中脫穎而出，獲得「2025紐約建築設計獎」及「2025美國iLuxury設計大獎」之殊榮，除了感謝主辦單位對於本活動的肯定之外，此次佳績亦有賴市府團隊、在地社群及各界合作夥伴的通力合作，未來市府將持續強化跨局處協作，積極拓展國際能見度，推動新北市觀光活動向國際品牌邁進。

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