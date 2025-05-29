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2025臺北國際龍舟賽盛大登場 北市府：跨局處整備完成

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025年臺北國際龍舟錦標賽將於5月30日至6月1日，在臺北市大佳河濱公園迎風碼頭盛大登場，來自國內外超過五千名選手齊聚一堂，角逐榮耀。為確保比賽期間基隆河水域環境安全無虞，臺北市政府跨局處動員，提早啟動多項水環境監控及整備措施，全面守護選手競賽安全。

環保局指出，自5月初起該局即每日派員巡查基隆河競賽水域，以確保水面整潔。同時，競賽水域上、下游的自動水質監測站也能即時監控水質變化，目前水質檢測值皆正常，如有異常可迅速應對；另由衛工處啟動污水截流系統，有效防止污染物流入河川。

為強化水面防護，水利處已於賽前一週完成攔污索設置，分別位於美堤碼頭上游與大直橋下游，防堵上游垃圾漂入競賽場域，營造安全的比賽環境。市府團隊跨單位整合行動，展現齊心維護國際賽事品質的決心。

環保局提醒，活動期間若至現場觀賽，請共同配合維護環境整潔，以實際行動展現臺北的環保精神與城市美學，讓世界看見友善潔淨的臺北河畔風貌。

聚傳媒

環保局 水質 北市

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