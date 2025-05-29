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黃金博物館「金蛇慶端陽」系列活動 5/30熱鬧登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市立黃金博物館推出「金慶端陽」系列活動，邀請民眾於5月30日至6月1日連假期間走訪金瓜石，除了響應青草季活動能兌換限量青草茶，今年更增加了「蛇氣活現•同遊黃博」系列課程與表演，讓民眾除了端午出遊，更可參與有趣的多元體驗和課程。

黃金博物館林文中館長表示，端午節除了吃粽子、划龍舟，更是體驗地方民俗文化的好時機。金瓜石向來有於端午節製作百草丹，供居民擲筊求藥的傳統，已形成金瓜石特殊民俗祭儀—「青草祭」。今年藉由青草祭文化出發，特別規劃「金蛇慶端陽」系列活動，讓民眾認識先民與自然共生的智慧，更推出彩繪體驗、彩土捏塑等課程與街頭藝人表演，讓大小朋友在初夏時節過一場深度文化假期。

黃金博物館指出，「金蛇慶端陽」系列活動於5月30日至6月1日連假時段展開，每日前20位報名本館定時導覽的民眾，或加入悠遊付APP並出示加入減碳存摺卡號畫面者，即可獲得限量青草茶1罐；今年更有加碼活動，民眾只要填寫「青草祭」線上學習單，全部答對即就有機會抽到九份野事草店的植物機能茶。

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黃金博物館

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