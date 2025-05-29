扭蛋機竟暗藏情色震動棒！兒少暴露於情色環境 台北市長蔣萬安要查了

扭蛋機遍布，卻暗藏18禁色情玩具，還出現震動棒吊飾，民眾卻檢舉無門。議員指出，北市6局處踢皮球都說「不歸我管」，讓兒少暴露於情色環境之中。市長蔣萬安說，扭蛋機出現的問題分散各局處轄管，未來將將由商業處主責，與各局處研商解決方案，在市內整體稽查。

柳采葳指出，台北市扭蛋機隨處可見，甚至很多在校園附近隨處可見，卻有民眾在熱鬧商圈機台發現疑似成人用品的吊飾，甚至還會動，她接獲陳情後，詢問社會局、產發局等6個局處，卻發現現行這些機台無法可管，甚至連扭蛋機在哪、有多少台市府都無法掌握。

柳采葳說，根據消基會報告，日前調查15件扭蛋商品發現不合格率高達100%，除了有18禁用品外，還有內容物標示不清問題，完全不符法規，但現階段卻無法可管，建議應該要有通報機制，2018年迄今僅針對娃娃機有規範，應該要在自治條例明文規定扭蛋機販售行為，稽查、裁罰機制也要跨局處處理，並針對學區、捷運站、公有市場、地下街等區域優先清查。

蔣萬安允諾，會請商業處當主責機關邀集各單位開會研討，針對新興機台暗藏色情、賭博等可能犯罪行為，研擬各場域如何稽查、裁罰，並由府級副秘書長來統籌。