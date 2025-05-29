防捷運砍人 新北捷運配備防刺裝備

捷運砍人事件令人聞風喪膽，新北捷運公司表示，除既有安全防護裝備外，更進一步升級防禦策略，導入具實質防刺能力的防具與警示裝置，藉此提升應變效率與第一線人員的處置能力。此次新措施亦參考JR西日本自2024年起在列車中導入防刺傘的實務經驗，結合新北捷運營運環境加以在地化實施。

新北捷運表示，公司在多方評估各種防護裝置後，結合實際營運需求，將防護裝備導入車站與車廂應變機制中，於每列車頭尾駕駛室車廂內配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」供列車上人員使用，而在車站內設置「多層複合布料防刺傘」，則不對乘客開放，僅供站務人員使用，可有效抵擋刀械刺穿，以多種防護裝置，強化「應對-防禦-控制」三段式防護邏輯。

新北捷運指出，整體防護策略以「遠程退避、中程抵禦、近程制護」為核心，目標是保障旅客安全並降低第一線人員的處理風險。在突發事件發生時，列車車廂內設置的緊急對講機能即時與行控中心連線，啟動事故通報與處理程序，透過不同層級的裝備應變。

每列車頭尾駕駛室車廂內配置的「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」為此次新增配置重點。盾甲包設計為可快速取用的背包型防具，內置鋼板具備前向抵禦能力，有助於當下現場乘客於自保情況下，於威脅環境中穩定撤退、保持距離。手套則具備抗割刺功能，可在近身無法退避時提供基本防護與制止能力。

輕軌系統將由值勤司機員與特定車站詢問處人員配置止戈手套與盾甲包，紅樹林站與漁人碼頭站另增設防刺傘。中運量系統方面，所有列車頭尾駕駛室車廂均配置防護裝備，並於全線車站詢問處配備防刺傘，防刺傘採多層複合布料，可有效抵擋刀械刺穿。當列車抵站，站務人員將運用防刺傘介入，與捷運警察配合進場處置歹徒，進行現場控制與旅客疏散，力求在最短時間內穩定局勢。

新北捷運表示，公司同步啟動區域聯防機制，整合警政單位與鄰近捷運業者，共同建立橫向通報、資源協作與事件應變機制。