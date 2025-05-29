新冠再起 議員爆北市疫苗僅存1262劑 衛生局回應了

新冠疫情再起，衛福部疾管署統計就醫人數突破4.1萬人次，台北市議員張斯綱今在議會質詢，北市快篩及新冠疫苗數量質詢，尤其疫苗僅存1262劑恐不足。為此，衛生局表示，這禮拜疫苗已進2萬2千多劑，足夠民眾施打，同時建議過期快篩試劑不要使用，準確性恐有疑慮。

張斯綱今早遭調查局傳喚，隨後，下午赴台北市議會質詢。張斯綱表示，新冠疫情再起，目前供貨快篩試劑的藥局北市僅有19間，明顯不夠，更有不少民眾家中都囤有過期快篩試劑，請問衛生局長過期快篩試劑還能用嗎？

另外，他也說，統計北市的新冠疫苗僅剩1262劑，明顯不足，該怎麼解決？且美國疾病管制與預防中心公告，不建議孕婦、孩童施打新冠疫苗，以局長專業觀點，是否不適宜施打？

針對快篩試劑部分，衛生局長黃建華表示，由於新冠疫情一度較為平穩，藥局及超商擔心庫存過期等問題，沒有備貨。目前評估這波疫情會到6、7月，北市和中央都會持續佈建快篩和疫苗，包含結合四大超商，利用物流動線快的特性一起加入。

黃建華提醒，過期的快篩不建議使用，難以確定檢測的正確性，因此呼籲還是要尋求合格的快篩試劑。另外，孕婦和孩童施打疫苗，目前依照建議沒有禁止施打，但是幼童是新冠疫情的高危險群，在醫生評估後沒有特別的禁忌症，還是考慮施打。

疾管科長張惠美補充，由於新冠疫情再起，上禮拜就有4千多人施打，這禮拜已有增加2萬2千多劑的新冠疫苗，也，疫苗足夠因應民眾施打，呼籲高風險的長者、幼童施打。

此外，她也針對新冠快篩試劑說明，由於前陣子疫情趨緩，確實需求低、供應較少，但目前北市仍有38家醫院提供PCR，至於家用的抗原快篩試劑，在中央和藥廠協調下，均增加備貨。