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百萬冠軍茶上市 新北6月走讀手作千人遊坪林

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個周末都有好茶展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個周末都有好茶展售會。記者江婉儀／攝影

新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個周末都有好茶展售會，6月14、15、21、22日在坪林茶業博物館旁廣場，集結60個特色攤位以及限量茶香手作體驗，消費滿額還享特等茶席品茗，於6月訂購比賽茶優良獎享優惠92折。

6月正逢春季包種茶新鮮上市，6月7、8日於台北希望廣場，6月14、15、21、22日在坪林茶業博物館旁廣場皆辦有展售市集，現場囊括多種新北特色茶及茶點心，打卡即贈茶葉蛋或茶粿，也設有茶油麵線試吃、冷泡茶試飲及消費滿額禮，單日消費滿1000元可獲品茗杯，滿3000元可獲試管泡茶器。

坪林展售會消費滿5000元還贈特等茶席入場券，限定80席，由青年茶農及專業茶師親手沖泡特等獎包種茶。6月14、15、21、22日同時於坪林展售會舉辦茶香手作體驗及茶鄉走讀，還有闖關遊戲、水岸野餐、SUP立槳體驗、抓茶蟲等豐富活動。

茶香手作分別有茶皂、茶羊羹及絹印體驗，報名費用最低250元起，線上報名就送面額100元的好茶券，可折抵現場展售攤位消費。茶鄉一日走讀則巡禮坪林生態茶園及水岸「白鷺鷥公寓」，不僅可獲得100元「好茶券」折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋，名額有限。

另外，6至12月每月皆有茶鄉深度小旅行，生態步道及茶園導覽費用最低790元起，品茗及製茶課程費用最低390元起，提供以生態園區遊歷結合食農教育體驗的大自然教室，6至7月場次網路報名同步於今日中午12時開放，8至12月場次則將提前1個月的1日開放報名，邀請民眾到春茶展售會遊玩、品好茶、逛市集。

農業局表示，6月30日前訂購春季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮，購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會供銷部黃主任 02-2665-7227#28，也可填寫訂購單（https://reurl.cc/NY2xmq）。

農業局表示，6月30日前訂購春季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮。記者江婉儀／攝影
農業局表示，6月30日前訂購春季比賽茶優良獎，不僅享特價92折，還有限量滿額禮。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個周末都有好茶展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個周末都有好茶展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個周末都有好茶展售會。記者江婉儀／攝影
新北市春季包種茶產季到，自6月7日起，連續3個周末都有好茶展售會。記者江婉儀／攝影

坪林 博物館

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