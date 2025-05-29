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淡水大拜拜端午登場！管制時間範圍出爐

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水清水祖師繞境活動即將在端午連假熱鬧登場，後天下午3時起「首日暗訪」，隔日上午9時起「日巡」，警方連續2天安排交通管制 。圖／警方提供
淡水清水祖師繞境活動即將在端午連假熱鬧登場，後天下午3時起「首日暗訪」，隔日上午9時起「日巡」，警方連續2天安排交通管制 。圖／警方提供

新北市淡水區一年一度宗教盛事「清水祖師繞境」，即將在端午連假熱鬧登場。後天下午3時起「首日暗訪」，隔日上午9時起「日巡」，警方連續2天安排交通管制，呼籲參與民眾多利用替代道路與大眾運輸系統。

管制範圍： 淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路。

管制時段： 5月31日下午2時至翌日凌晨1時，以及6月1日上午8時至晚間12時。

管制原則： 活動期間除住戶、在地居民、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike運輸車輛等彈性放行，非淡水市區住戶汽車禁止進入市區。警方將設19個管制點安排交通指揮引導。

交通管制時段內，公車（含免費接駁公車）均改道不行經淡水市區，起迄站皆為捷運淡水站前廣場。鼻頭街為方便客運車輛進出，暫時改為雙向通行。

淡水警分局呼籲用路人，為節省行車時間，請避開繞境時段及管制路段，多利用淡金路，住戶如欲進入管制區，請配合出示身份證明文件。遊客請多搭乘大眾運輸系統，或於行前規畫好通行動線，可透過警廣電台與CMS路況發布了解即時資訊。淡水警分局官方臉書、新北市政府交通局及淡水客運公司網站也會發布相關管制訊息。

淡水清水祖師繞境活動即將在端午連假熱鬧登場，後天下午3時起「首日暗訪」，隔日上午9時起「日巡」，警方連續2天安排交通管制 。圖／警方提供
淡水清水祖師繞境活動即將在端午連假熱鬧登場，後天下午3時起「首日暗訪」，隔日上午9時起「日巡」，警方連續2天安排交通管制 。圖／警方提供

淡水 住戶

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