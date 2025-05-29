大型車注意！禁行新莊壽山路 6月1日啟用科技執法
連接新北市新莊區與桃園市龜山區的壽山路，全日禁止通行3.5噸以上大型車，將自6月1日開始啟用科技執法取締違規，新北市交通警察大隊提醒用路人注意，以免受罰。
新北交大指出，壽山路因路幅狹窄、蜿蜒陡峭，過去僅以限高門架管制大型車輛進入，然違規情形嚴重，翻車、撞擊事故頻傳，新北市在新莊端壽山路與水源地岔路口建置科技執法，4月開始盲測宣導，約1個月便偵測到117件違規。
6月1日起將開始取締，提醒3.5噸以上大型車駕駛務必遵循管制措施，如有通行需求應依規定申請禁行路段大貨車通行證，勿貪圖方便任意行駛禁行路段，遭取締開罰事小，若致生事故將得不償失。
新北交大強調，科技執法並非以處罰為目的，而是為了嚇阻違規、防制交通事故，藉由執法手段培養正確用路習慣，請大家遵守交通規則，共同維護安全、友善的交通環境。
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