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駕駛注意！新莊區壽山路6月起禁行大貨車科技執法

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新莊區壽山路自今年6月1日起，啟用禁行大貨車科技執法加強取締。圖／警方提供
新北市新莊區壽山路自今年6月1日起，啟用禁行大貨車科技執法加強取締。圖／警方提供

新北市新莊區壽山路自今年6月1日起，啟用禁行大貨車科技執法加強取締，警方指出，科技執法手段是培養民眾正確用路習慣，呼籲駕駛用路人遵守交通規則，共同維護安全、友善的交通環境。

新北市新莊區壽山路與桃園市龜山區相連，是來往新北與桃園的重要道路，因該路段路幅狹窄、蜿蜒且陡峭，新北市交通局早將壽山路自水源地岔路起至桃園市界訂為大貨車管制路段，全日禁行3.5噸以上大貨車，先前以限高門架方式管制大型車輛進入，但車輛違規情形仍嚴重致翻覆事故頻傳。

新北市警局交通大隊指出，今年6月1日新莊壽山路禁行大貨車啟用科技執法，警方表示，今年4月盲測宣導期，設備架設1個月便已偵測出117件違規，警方提醒大型車駕駛務必遵循管制措施，如有通行需求應依規定申請禁行路段大貨車通行證，勿貪圖方便任意行駛禁行路段，遭取締開罰事小，若致生事故更是得不償失。

新北市新莊區壽山路自今年6月1日起，啟用禁行大貨車科技執法加強取締。圖／警方提供
新北市新莊區壽山路自今年6月1日起，啟用禁行大貨車科技執法加強取締。圖／警方提供

科技執法 桃園

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