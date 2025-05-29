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世壯運明閉幕有「特別來賓」需強化維安？ 劉和然：尚未接獲消息

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪。圖／POP撞新聞提供
新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪。圖／POP撞新聞提供

世界壯年運動會將於明天在新北市美術館閉幕，新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪指出，明天閉幕活動有4段流程，除了百名運動員進場與賽事精華回顧，更有藝人葛瓦西、Energy、妮妃雅等人精彩演出，還有光雕與270秒煙火，歡迎民眾搭乘大眾運輸系統前來同樂。會不會像開幕因輝達執行長黃仁勳到場，有其他「特別來賓」想參加需強化維安？劉和然表示，市府都有邀請，但目前還沒有接到消息。

歷經兩周的世壯運賽程即將結束，主持人詢問給自己打幾分，劉和然說，一般很難為自己打分數，但從籌辦到舉行過程，所有同仁、裁判、志工都是百分百盡心盡力， 辦理國際賽會，相關有問題反映，都是虛心接受，最重要是比賽過程，讓選手在公平機制安全下享受比賽。

劉和然說，閉幕場地在新北市美術館，將有ABCD四區，AB兩區要憑證、安檢入場，CD區則開放一般民眾，粗估會有2萬5000人參與，為了確保民眾能享受表演，都會有巨型螢幕，目前評估雨勢在明天就會停。

劉和然透露，明天閉幕分四個段落，會有約百名選手走秀，與賽事精華回顧，草屯囝仔帶來開場秀，接續由葛西瓦演唱〈敬夢想〉，隨後DJ RayRay及妮妃雅・瘋炒熱氣氛，Energy壓軸引爆全場最高潮，搭配煙火施放，其中Energy將帶來五首歌曲，更有全新歌曲「馬上去」首次現場演出。

劉和然說，歡迎大家搭乘火車等大眾運輸前來，開車也有相關停車接駁措施，歡迎大家一起到三鶯地區，感受地方文化底蘊，如果只要看煙火，鶯歌碧龍宮、三峽鳶山也可欣賞到。

主持人問會不會像開幕一樣，因為有特別來賓需要維安升級，劉和然表示，目前還沒接到要來的通知，會等到明天中午前確定。

主持人說，是因為開幕有黃仁勳閉幕沒有嗎？劉和然表示，還是希望邀請好朋友們一起來參與盛會。

劉和然 Energy

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