土城醫院開設「桐伴」實習商店 助精神病友走出第一步

為協助精神病友重返社會，新北市土城醫院日前成立「桐伴」實習商店，透過實際職場模擬訓練，協助身心障礙者培養工作技能與自信心，提供一個穩定、支持性的復健平台。醫院表示，「桐伴」是象徵希望與陪伴的起點，讓病友在人際互動與自我價值重建上逐步邁出關鍵一步。

土城醫院指出，「桐伴」實習商店於本月20日開幕，名稱由醫療團隊與精神科病友共同發想而成。「桐」代表土城特色桐花，也象徵春天綻放的生命力；「桐伴」亦諧音「同伴」，象徵病友與醫護人員彼此扶持、同行，充滿寓意。

土城醫院精神科主任許世杰表示，「桐伴」承載的不只是職能訓練，更是對病友人生轉捩點的期待。透過日間病房與職能治療的整合設計，商店內安排職能治療師與病友一同實作，讓學員學習結帳找錢、應對顧客、整理貨品等實務工作，進而提升自信、強化職場應對與人際互動能力。

土城醫院日間照護中心主任杜俊賢也指出，精神疾病患者在職涯上常受限於社會偏見與自身病情變化，不易重返職場，許多人長年遭遇求職挫折。「桐伴」提供病友一個安全的練習空間，能在專業人員陪伴下逐步調適，對未來的就業與生活重建具有關鍵意義。

現年28歲的珍珍，因罹患慢性精神疾病過去生活鬆散無序，經轉介至土城醫院復健，初期從簡單的標價、點貨做起，經過多月訓練後，已能擔任「桐伴」店員，面對顧客、自信地執行各項工作。珍珍表示，實習過程讓她感受到「被需要」的價值，也找回生活的重心，現在正朝著回歸社區的目標努力。