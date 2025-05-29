新北大巨蛋選址進度？ 劉和然曝時間表

台中市長盧秀燕昨宣布將在水湳經貿園區打造可容納3萬人以上的多功能超級巨蛋，新北大巨蛋目前正從6處展開選址，新北市副市長劉和然今天接受「POP撞新聞」黃暐瀚專訪時表示，目前6處地點正在現勘，7、8月就會從6處選出2個地點，年底到農曆年前一定會定案1處。

目前市府選定的6處分別是板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、台北看守所、樹林機五南側以及淡海新市鎮，劉和然說，上述腹地都超過10公頃，且未來都有捷運通過，都已展開現地勘查。

劉和然說，其中樹林大柑園有600多公頃，現況是像輔大塭仔圳先前一樣有很多工廠、農地等，已啟動都市計畫，與三峽麥子園一樣土地是市府所有，掌握性比較高，目前地區民眾普遍期待這件事。

而板樹體育館比較比較辛苦的點在於土地屬於狹長形，怎麼完整規畫需要克服；台北看守所與淡海新市鎮涉及中央的土地和權責，還需要與中央溝通。

其中台北看守所要等搬遷完才能啟動，可能要十年後才能啟動；淡海新市鎮目前交通問題要解決，但淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期都會陸續完成，這個問題到時也能解決。

劉和然說，先前市長率隊考察日本東京巨蛋、西武巨蛋，未來新北大巨蛋，未來新北大巨蛋周邊會有飯店、賣場、旗艦店、小型運動場館等附屬設施，規模希望以容納5萬人為目標。

被問到比較喜歡哪一個地點？劉和然說，「不能講」。不管是交通、土地，都是評估指標，7、8月就會從6處選出2個地點，年底到農曆年前一定會定案1處，盡速啟動相關規畫作業。